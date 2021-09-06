  • 31°C
香港時間 : 2021906日 (一) 17:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【9月金股】國信月度金股報告 有兩隻港股入圍

股樓投資 16:30 2021/09/06

分享：

進入9月，券商密密發表月度策略報告，預測9月股市走勢之餘，也提供「十大金股」供投資者參考。綜合各大券商看法，普遍認為9月美國聯儲局將明確退市的時間點，對市場的風險偏好會造成擾動。

另一方面，行業強監管的狀況依舊，疫情衝擊下大眾消費面臨壓力，期待未來有進一步的消費刺激政策。其次，高景氣及增長股跑贏的行情仍會持續，市場配置聚焦周期及「雙碳」行業。

【美股焦點】美國周一勞動節假期休市　三大指數期貨微升，請按【見下頁

其中，國信證券提供「十大金股」內有兩隻港股入圍，包括移遠通信（滬：603236）、聯泓新科（深：003022）、道通科技（滬：688208）、北方稀土（滬：600111）、航發動力（滬：600893）、遠達股份（滬：600292）、奕瑞科技（滬：688301）、海洋王（深：002724）、華潤電力（00836）及李寧（02331）。

【延伸閱讀】大行點睇：招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

國信證券指，華潤電力（00836）以風電為主的新能源裝機快速增長，運營質量領先，上半年可再生能源淨利佔比增至84.9%，火電降至從屬地位，推動公司轉變為新能源增長股。受益於「雙碳」目標及「十四五」新能源裝機計劃新增40GW，業績計將高速增長。

【A股布局】全球流動性較充裕 資源高端製造主綫不變，請按【見下頁

此外，李寧（02331）上半年收入增長65%，淨利潤增長超過187%，凸顯國貨領導品牌力，庫存高度健康，運營模型大幅優化，童裝開始發力，成長亮點多。在強勁趨勢下，儘管8月行業受疫情增長放緩甚至下滑，公司仍有超過30%增長，成長優勢顯著，國貨品牌領袖成長天花板被打開，目前相比兩大國際品牌在大中華區的利潤體量差距甚遠，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

買入 奕瑞科技（滬：688301） 道通科技（滬：688208） 移遠通信（滬：603236） 李寧（02331） 航發動力（滬：600893） 北方稀土（滬：600111） 華潤電力（00836） 股票

上一篇文章

【政府工略】康文署請高級傳訊主任 月薪6萬元 入職條件一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股通】上交所：快手奈雪的茶等11股下周一起納入港股通
【港股通】上交所：快手奈雪的茶等11股下周一起納入港股通
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德­­­ 沙漠與海洋之間（下）
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德­­­ 沙漠與海洋之間（下）
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德 沙漠與海洋之間（上）
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德 沙漠與海洋之間（上）