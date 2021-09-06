【9月金股】國信月度金股報告 有兩隻港股入圍

進入9月，券商密密發表月度策略報告，預測9月股市走勢之餘，也提供「十大金股」供投資者參考。綜合各大券商看法，普遍認為9月美國聯儲局將明確退市的時間點，對市場的風險偏好會造成擾動。

另一方面，行業強監管的狀況依舊，疫情衝擊下大眾消費面臨壓力，期待未來有進一步的消費刺激政策。其次，高景氣及增長股跑贏的行情仍會持續，市場配置聚焦周期及「雙碳」行業。

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其中，國信證券提供「十大金股」內有兩隻港股入圍，包括移遠通信（滬：603236）、聯泓新科（深：003022）、道通科技（滬：688208）、北方稀土（滬：600111）、航發動力（滬：600893）、遠達股份（滬：600292）、奕瑞科技（滬：688301）、海洋王（深：002724）、華潤電力（00836）及李寧（02331）。

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國信證券指，華潤電力（00836）以風電為主的新能源裝機快速增長，運營質量領先，上半年可再生能源淨利佔比增至84.9%，火電降至從屬地位，推動公司轉變為新能源增長股。受益於「雙碳」目標及「十四五」新能源裝機計劃新增40GW，業績計將高速增長。

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此外，李寧（02331）上半年收入增長65%，淨利潤增長超過187%，凸顯國貨領導品牌力，庫存高度健康，運營模型大幅優化，童裝開始發力，成長亮點多。在強勁趨勢下，儘管8月行業受疫情增長放緩甚至下滑，公司仍有超過30%增長，成長優勢顯著，國貨品牌領袖成長天花板被打開，目前相比兩大國際品牌在大中華區的利潤體量差距甚遠，維持「買入」評級。

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記者：林衛