  • 30°C
香港時間 : 2021908日 (三) 22:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股開市】道指跌69點　納指跌近0.2%　Tesla逆市升逾1%（不斷更新）

股市 21:33 2021/09/08

分享：

美股動態不斷更新

美股開市，道指跌69點，納指跌28點或近0.2%，標指跌8點或0.2%。美國今日將會公布7月JOLTs職位空缺，以及MBA抵押貸款申請。另外，亦會公布7月消費者信貸款變化。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

美股初哥買美股　可考慮呢兩隻：【下一頁】

蘋果產品發布會在即　蘋果概念股哪隻值得留意：【下一頁】

即市走勢︰

【21：30】美股開市，道指跌69點，納指跌28點或近0.2%，標指跌8點或0.2%。

【18：40】蔚來汽車（美：NIO）盤前跌超3%，擬增發至多20億美元ADS。

【16：58】道指期貨跌116點，納指期貨跌32點或0.2%。標指期貨跌12點或0.3%。

【12：20】道指期貨跌5點，報35094點；標指期貨跌不足1點，報4519點；納指期貨升1點或0.01%，報15677點。

【11：28】造車企業搶人大戰？　蘋果再流失一位造車高管

【10：56】英特爾夥Sixt SE將在慕尼黑首推無人的士　採用蔚來ES8電動SUV

【10：20】蘋果秋季發布會9月14日舉行、股價續破頂　除iPhone 13外還有甚麼新產品？

【10：16】比特幣曾瀉逾1成見4.5萬美元　薩爾瓦多趁機再買

【07：36】達達集團季度收入按年升11.5%　股價盤後跌逾4%

【07：30】滴滴彈7%　傳電商全面裁員　或徹底撤出電商業務

 

==以下9月7日（周二）股市==

市場擔憂新冠變種毒加速傳播阻礙美國經濟增長，加上高盛與摩根士丹利相繼下調美國經濟增長預期，拖累道指中段一度挫逾300點，納指逆市企穩 ； 惟10年債息則升見1.8厘的7月以來高位，比特幣一度瀉17%。

*今早7時--》【ET財經早點1分鐘】比特幣1小時暴瀉1成 蘋果發布會前再創新高*

*今早9時--》【ET開市直擊】港股試衝50天綫 尚欠哪一把寶劍？嘉賓唐牛（歡迎留言問股）*

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

道指收市跌269點，報35100點；標指跌15點，報4520點；納指升10點，報15374點。美滙指數升0.57%至92.562。

蘋果定於下周二（14日）舉行秋季新產品發布會，外界普遍預期將推出新款iPhone 13系列手機。蘋果續破頂，收報156.69美元，升1.6%，
摩根士丹利下調美股評級至減持，並預計隨着儲局準備收緊貨幣政策，美股在9至10月份將經歷一段坎坷之路。

薩爾瓦多宣布承認比特幣（Bitcoin）為法定貨幣翌日，Bitcoin反高潮瀉逾1成，曾插至約4.3萬美元，尾段跌勢縮窄至9.45%，報4.67萬美元。
市場憂原油需求變弱，紐約期油周二收跌1.4%，報68.35美元。

道富銀行（State Street Corp）斥35億美元（273億港元），收購美國證券商Brown Brothers Harriman （BBH）旗下投資服務，估計交易有助道富稅前邊際利潤率達到31%。道富管理及託管的資產總值，截至6月底止高達37.3萬億美元。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

重溫今午《ET講股通》分析港股後市：【下一頁】

重溫今早《ET開市直擊》分析市場形勢：【下一頁】

即市走勢︰

【0：26】 道指跌253點，納指升21點，標指跌12點。

【23：28】Netflix（美：NFLX）逆市升逾3%，突破600美元創新高。有大行將目標價由690美元升至780美元。

【23：27】道指跌290點，納指跌0.1%，標指跌近0.5%。

【22：21】道指跌255點，納指升2點，標指跌16點。蘋果（美：AAPL）升近1%，股價再創新高。亞馬遜（美：AMZN）升0.7%，重返3500美元關，Tesla（美：TSLA）升3.5%，高見760美元。

【21：30】美股開市，道指跌77點，納指升15點或0.1%，標指跌4點。

【20：47】歐洲股市跌幅收窄，英股跌0.17%，法股跌0.03%，德股跌0.19%。

【20：46】道指期貨升9點，納指期貨升5點或0.03%。

【17：14】道指期貨升4點，納指期貨升逾0.1%。

【17：13】歐洲股市周一上升後，今日齊回吐，英股跌0.27%，報7167點。法股跌0.17%，報6732點。德股跌0.26%，報15890點。

【12：19】道指期貨升51點，報35420點；標指期貨升4點，報4540點；納指期貨升22點或0.1%，報15675點。

【07：51】薩爾瓦多將允許比特幣作法定貨幣　已購買共400個比特幣

 

==以下9月6日（周一）股市==

美股周一勞動節假期休市，歐洲主要股市上揚，美股三大期貨指數報升。本周焦點落於上周初領失業救濟人數、8月份生產者物價指數（PPI），以及儲局主席鮑威爾的連任消息。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

 美國非農新增職位減少有何啟示？美股走勢短綫如何？【下一頁】（點選↓Time code：02'39"）

焦點新聞︰

【一周前瞻】美股周一勞動節休市　本周宜聚焦美8月PPI、鮑威爾連任消息

即市走勢︰

【05：00】道指期貨升63點，標指期貨升0.2%，納指期貨升0.3%

【23：00】道指期貨升103點。納指期貨升逾0.3%。

【21：28】歐股全綫上揚，英股升0.6%、法股及德股升0.8%。道指期貨升83點，納指期貨升0.25%。

【17：58】道指期貨升78點，納指期貨升0.3%，標指期貨升9點。

【13：13】美股勞動節假期休市，道指期貨升3點，報35372點；標指期貨跌不足1點，報4534點；納指期貨升7點或近0.1%，報15560點。

【09：30】平治母企戴姆勒料芯片短缺或延續至2023年

【08：05】比特幣升穿51000美元水平　薩爾瓦多明日起將比特幣列為法定貨幣

【07：30】美國8月就業新增人數急劇放緩，增幅為7個月來以來最小，引發市場擔憂經濟復甦放緩，道指上周五反覆偏軟 道指收跌74點，報35369點；標指跌1點，報4535點；預期收水步伐放緩下，納指由跌轉升，收市再破頂。納指升32點，報15363點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

美股 網飛（Netflix，美：NFLX） 蘋果（Apple，美：AAPL） 標準普爾500指數 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

【互聯網監管】交通部：督促網約車平台降低過高抽成　即日清退不合規司機

下一篇文章

【貝萊德】遭索羅斯狠批　貝萊德：投資活動有助中美經濟互聯　冀為客戶尋找廣泛機會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【高息股攻略】內房股最高預測股息率17.7厘　安全之選如何揀？（附表）
【高息股攻略】內房股最高預測股息率17.7厘　安全之選如何揀？（附表）
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【英鎊定期存款】英鎊定存最高息12厘 港銀突爆加息搶客戰
【英鎊定期存款】英鎊定存最高息12厘 港銀突爆加息搶客戰
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【電子支付】AlipayHK、支付寶（澳門）推跨境匯款至內地服務　港推100元獎賞優惠
【電子支付】AlipayHK、支付寶（澳門）推跨境匯款至內地服務　港推100元獎賞優惠
【恒指夜期+ADR】恒大ADR瀉17%　騰訊ADR越520關　北水吸資增至41億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒大ADR瀉17%　騰訊ADR越520關　北水吸資增至41億（不斷更新）