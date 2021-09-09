【美股開市】道指低開10點　中國首次投放儲備原油　油價跌2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

市場憂慮經濟放緩加上大行對美股前景審慎，美股期貨周四於亞洲時段續向下，道指期貨跌逾百點，納指期貨跌0.3%。美國今日將公布上周初領失業救濟人數、歐元區將公布議息結果。

中國投放儲備原油，油價急跌2%。國家糧食和物資儲備局首次以輪換方式分期分批組織投放國家儲備原油。本次投放主要面向國內煉化一體化企業，用於緩解生產型企業的原材料價格上漲壓力。

當局指，實施國家石油儲備常態化輪換，是發揮儲備市場調節作用的重要途徑。通過公開競價銷售向市場投放國家儲備原油，將更好地穩定國內市場供需，有力保障國家能源安全。

【美國失業救濟金人數】美上周首領失業救濟金降至31萬人 疫情後新低

【歐央行議息】歐央行維持利率不變 將放緩PEPP購買步伐

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沈慶洪推介6隻黃金周受惠股：【下一頁】

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即市走勢︰

【21：30】道指低開10點，報35020點，納指微升0.07%，報15297點，標指跌2點。紐約期油跌1.9%，每桶報68美元，布蘭特期油跌1.7%，報71.4美元。

【17：26】道指期貨跌106點，納指期貨跌0.3%，標指期貨跌14點。

歐股方面，英股跌1.3%，法股跌0.4%，德股跌0.3%。

【12：12】道指期貨跌110點，報34920點；標指期貨跌13點，報4500點；納指期貨跌40點或0.3%，報15580點。

【09：56】蓋茨斥172億元向沙地王子收購四季酒店權益 奪控股權

【07：46】Gamestop季度虧損收窄至6160萬美元 股價盤後跌逾8%

【07：30】滴滴跌7% 交通部：督促網約車平台降低過高抽成 即日清退不合規司機

==以下9月8日（周三）股市==

美國聯儲局公布最新褐皮書，指美國整體經濟活動增速略微放緩，至溫和擴張狀態，Delta變種病毒的侵襲令人憂慮。加上多家華爾街大行對美股前景審慎，美股周三反覆滑落，道指與標指連跌3日。

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【美股焦點】高盛、大摩、花旗齊唱淡美股 警告牛市面臨回調風險

美國7月職位空缺升至1093.4萬個，再創紀錄新高，反映美企招聘仍面臨困難。道指收市跌68點，報35031點；標指跌5點，報4514點；納指跌87點，報15286點。美國10年期債息回落至1.344厘。

比特幣大震倉，據Coindesk數據，24小時內下跌1.67%，最新報46,104.55美元。美滙轉強，報92.691，升約0.2%。

紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，如果美國經濟持續好轉，聯儲局可以在今年較後時間啟動減少買債行動。

加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）跌3.2%。美國證監會警告，如果Coinbase繼續推出允許用戶通過借貸加密資產賺取利息的計劃，將作出起訴。

美元呈強，金價連續第二天回落，創兩周低位。紐約期金收市價格跌5美元，報1793.5美元。

儲局褐皮書：美經濟增長略微放緩至溫和

美國銀行業第二季利潤降至704億美元 按季減8.3%

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美股初哥買美股 可考慮呢兩隻：【下一頁】

蘋果產品發布會在即 蘋果概念股哪隻值得留意：【下一頁】

即市走勢︰

【02：58】美股跌幅略收窄， 道指跌62點， 報35037點；納指跌97點或0.6%， 報15276點；標指跌8點

【02：31】紐約 10月原油期貨收漲0.95美元，漲幅1.39%，報69.30美元。倫敦布蘭特11月原油期貨收漲0.91美元，漲幅1.27%，報72.6美元

【02：29】英國議會投票通過首相約翰遜用稅收，資助醫療保健的提案

【02：24】道指跌87點或0.25%，報35012點；納指跌96點或0.6%， 報15278點；標指跌8點，報4511點

【02：10】儲局褐皮書：美經濟增長略微放緩至溫和

【01：49】紐約 12月黃金期貨收跌0.3%，報1793.50美元

【01：16】聯儲局在固定利率逆回購中接納了1.115萬億美元，為連續20個交易日規模破萬億美元

【01：08】美國10年期國債收益率短綫走低約2個基點，現報1.341厘

【01：06】美國財政部拍賣380億美元10年期國債，得標利率1.338%，投標倍數為2.59。預發行交易利率為1.352%，上月投標倍數為2.65

【00：39】美股午市續軟， 道指重上35000關，跌78點或0.2%，報35021點，即市早段最多跌174點或0.5%， 至低見34925點；納指跌104點或0.7%，報15270點；標指跌8點，報4511點

【22：39】道指跌118點，納指跌0.8%，標指跌0.4%。

【21：30】美股開市，道指跌69點，納指跌28點或近0.2%，標指跌8點或0.2%。

【18：40】蔚來汽車（美：NIO）盤前跌超3%，擬增發至多20億美元ADS。

【16：58】道指期貨跌116點，納指期貨跌32點或0.2%。標指期貨跌12點或0.3%。

【12：20】道指期貨跌5點，報35094點；標指期貨跌不足1點，報4519點；納指期貨升1點或0.01%，報15677點。

【11：28】造車企業搶人大戰？ 蘋果再流失一位造車高管

【10：56】英特爾夥Sixt SE將在慕尼黑首推無人的士 採用蔚來ES8電動SUV

【10：20】蘋果秋季發布會9月14日舉行、股價續破頂 除iPhone 13外還有甚麼新產品？

【10：16】比特幣曾瀉逾1成見4.5萬美元 薩爾瓦多趁機再買

【07：36】達達集團季度收入按年升11.5% 股價盤後跌逾4%

【07：30】滴滴彈7% 傳電商全面裁員 或徹底撤出電商業務

==以下9月7日（周二）股市==

市場擔憂新冠變種毒加速傳播阻礙美國經濟增長，加上高盛與摩根士丹利相繼下調美國經濟增長預期，拖累道指中段一度挫逾300點，納指逆市企穩 ； 惟10年債息則升見1.8厘的7月以來高位，比特幣一度瀉17%。

*今早7時--》【ET財經早點1分鐘】比特幣1小時暴瀉1成 蘋果發布會前再創新高*

*今早9時--》【ET開市直擊】港股試衝50天綫 尚欠哪一把寶劍？嘉賓唐牛（歡迎留言問股）*

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道指收市跌269點，報35100點；標指跌15點，報4520點；納指升10點，報15374點。美滙指數升0.57%至92.562。

蘋果定於下周二（14日）舉行秋季新產品發布會，外界普遍預期將推出新款iPhone 13系列手機。蘋果續破頂，收報156.69美元，升1.6%，

摩根士丹利下調美股評級至減持，並預計隨着儲局準備收緊貨幣政策，美股在9至10月份將經歷一段坎坷之路。

薩爾瓦多宣布承認比特幣（Bitcoin）為法定貨幣翌日，Bitcoin反高潮瀉逾1成，曾插至約4.3萬美元，尾段跌勢縮窄至9.45%，報4.67萬美元。

市場憂原油需求變弱，紐約期油周二收跌1.4%，報68.35美元。

道富銀行（State Street Corp）斥35億美元（273億港元），收購美國證券商Brown Brothers Harriman （BBH）旗下投資服務，估計交易有助道富稅前邊際利潤率達到31%。道富管理及託管的資產總值，截至6月底止高達37.3萬億美元。

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即市走勢︰

【0：26】 道指跌253點，納指升21點，標指跌12點。

【23：28】Netflix（美：NFLX）逆市升逾3%，突破600美元創新高。有大行將目標價由690美元升至780美元。

【23：27】道指跌290點，納指跌0.1%，標指跌近0.5%。

【22：21】道指跌255點，納指升2點，標指跌16點。蘋果（美：AAPL）升近1%，股價再創新高。亞馬遜（美：AMZN）升0.7%，重返3500美元關，Tesla（美：TSLA）升3.5%，高見760美元。

【21：30】美股開市，道指跌77點，納指升15點或0.1%，標指跌4點。

【20：47】歐洲股市跌幅收窄，英股跌0.17%，法股跌0.03%，德股跌0.19%。

【20：46】道指期貨升9點，納指期貨升5點或0.03%。

【17：14】道指期貨升4點，納指期貨升逾0.1%。

【17：13】歐洲股市周一上升後，今日齊回吐，英股跌0.27%，報7167點。法股跌0.17%，報6732點。德股跌0.26%，報15890點。

【12：19】道指期貨升51點，報35420點；標指期貨升4點，報4540點；納指期貨升22點或0.1%，報15675點。

【07：51】薩爾瓦多將允許比特幣作法定貨幣 已購買共400個比特幣

==以下9月6日（周一）股市==

美股周一勞動節假期休市，歐洲主要股市上揚，美股三大期貨指數報升。本周焦點落於上周初領失業救濟人數、8月份生產者物價指數（PPI），以及儲局主席鮑威爾的連任消息。

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美國非農新增職位減少有何啟示？美股走勢短綫如何？【下一頁】（點選↓Time code：02'39"）

焦點新聞︰

【一周前瞻】美股周一勞動節休市 本周宜聚焦美8月PPI、鮑威爾連任消息

即市走勢︰

【05：00】道指期貨升63點，標指期貨升0.2%，納指期貨升0.3%

【23：00】道指期貨升103點。納指期貨升逾0.3%。

【21：28】歐股全綫上揚，英股升0.6%、法股及德股升0.8%。道指期貨升83點，納指期貨升0.25%。

【17：58】道指期貨升78點，納指期貨升0.3%，標指期貨升9點。

【13：13】美股勞動節假期休市，道指期貨升3點，報35372點；標指期貨跌不足1點，報4534點；納指期貨升7點或近0.1%，報15560點。

【09：30】平治母企戴姆勒料芯片短缺或延續至2023年

【08：05】比特幣升穿51000美元水平 薩爾瓦多明日起將比特幣列為法定貨幣

【07：30】美國8月就業新增人數急劇放緩，增幅為7個月來以來最小，引發市場擔憂經濟復甦放緩，道指上周五反覆偏軟 道指收跌74點，報35369點；標指跌1點，報4535點；預期收水步伐放緩下，納指由跌轉升，收市再破頂。納指升32點，報15363點。

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責任編輯︰梁浩碩