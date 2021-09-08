【美股期貨】道指期貨跌116點　納指期貨跌逾0.2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

市場憂慮經濟放緩，道指周二跌269點。周三亞洲時段收市後，美股期貨繼續下滑，道指期貨跌逾百點，納指期貨跌0.2%。美國今日將會公布7月JOLTs職位空缺，以及MBA抵押貸款申請。另外，亦會公布7月消費者信貸款變化。

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美股初哥買美股 可考慮呢兩隻：【下一頁】

蘋果產品發布會在即 蘋果概念股哪隻值得留意：【下一頁】

即市走勢︰

【16：58】道指期貨跌116點，納指期貨跌32點或0.2%。標指期貨跌12點或0.3%。

【12：20】道指期貨跌5點，報35094點；標指期貨跌不足1點，報4519點；納指期貨升1點或0.01%，報15677點。

【11：28】造車企業搶人大戰？ 蘋果再流失一位造車高管

【10：56】英特爾夥Sixt SE將在慕尼黑首推無人的士 採用蔚來ES8電動SUV

【10：20】蘋果秋季發布會9月14日舉行、股價續破頂 除iPhone 13外還有甚麼新產品？

【10：16】比特幣曾瀉逾1成見4.5萬美元 薩爾瓦多趁機再買

【07：36】達達集團季度收入按年升11.5% 股價盤後跌逾4%

【07：30】滴滴彈7% 傳電商全面裁員 或徹底撤出電商業務

==以下9月7日（周二）股市==

市場擔憂新冠變種毒加速傳播阻礙美國經濟增長，加上高盛與摩根士丹利相繼下調美國經濟增長預期，拖累道指中段一度挫逾300點，納指逆市企穩 ； 惟10年債息則升見1.8厘的7月以來高位，比特幣一度瀉17%。

*今早7時--》【ET財經早點1分鐘】比特幣1小時暴瀉1成 蘋果發布會前再創新高*

*今早9時--》【ET開市直擊】港股試衝50天綫 尚欠哪一把寶劍？嘉賓唐牛（歡迎留言問股）*

即睇美股收市：

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道指收市跌269點，報35100點；標指跌15點，報4520點；納指升10點，報15374點。美滙指數升0.57%至92.562。

蘋果定於下周二（14日）舉行秋季新產品發布會，外界普遍預期將推出新款iPhone 13系列手機。蘋果續破頂，收報156.69美元，升1.6%，

摩根士丹利下調美股評級至減持，並預計隨着儲局準備收緊貨幣政策，美股在9至10月份將經歷一段坎坷之路。

薩爾瓦多宣布承認比特幣（Bitcoin）為法定貨幣翌日，Bitcoin反高潮瀉逾1成，曾插至約4.3萬美元，尾段跌勢縮窄至9.45%，報4.67萬美元。

市場憂原油需求變弱，紐約期油周二收跌1.4%，報68.35美元。

道富銀行（State Street Corp）斥35億美元（273億港元），收購美國證券商Brown Brothers Harriman （BBH）旗下投資服務，估計交易有助道富稅前邊際利潤率達到31%。道富管理及託管的資產總值，截至6月底止高達37.3萬億美元。

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即市走勢︰

【0：26】 道指跌253點，納指升21點，標指跌12點。

【23：28】Netflix（美：NFLX）逆市升逾3%，突破600美元創新高。有大行將目標價由690美元升至780美元。

【23：27】道指跌290點，納指跌0.1%，標指跌近0.5%。

【22：21】道指跌255點，納指升2點，標指跌16點。蘋果（美：AAPL）升近1%，股價再創新高。亞馬遜（美：AMZN）升0.7%，重返3500美元關，Tesla（美：TSLA）升3.5%，高見760美元。

【21：30】美股開市，道指跌77點，納指升15點或0.1%，標指跌4點。

【20：47】歐洲股市跌幅收窄，英股跌0.17%，法股跌0.03%，德股跌0.19%。

【20：46】道指期貨升9點，納指期貨升5點或0.03%。

【17：14】道指期貨升4點，納指期貨升逾0.1%。

【17：13】歐洲股市周一上升後，今日齊回吐，英股跌0.27%，報7167點。法股跌0.17%，報6732點。德股跌0.26%，報15890點。

【12：19】道指期貨升51點，報35420點；標指期貨升4點，報4540點；納指期貨升22點或0.1%，報15675點。

【07：51】薩爾瓦多將允許比特幣作法定貨幣 已購買共400個比特幣

==以下9月6日（周一）股市==

美股周一勞動節假期休市，歐洲主要股市上揚，美股三大期貨指數報升。本周焦點落於上周初領失業救濟人數、8月份生產者物價指數（PPI），以及儲局主席鮑威爾的連任消息。

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美國非農新增職位減少有何啟示？美股走勢短綫如何？【下一頁】（點選↓Time code：02'39"）

焦點新聞︰

【一周前瞻】美股周一勞動節休市 本周宜聚焦美8月PPI、鮑威爾連任消息

即市走勢︰

【05：00】道指期貨升63點，標指期貨升0.2%，納指期貨升0.3%

【23：00】道指期貨升103點。納指期貨升逾0.3%。

【21：28】歐股全綫上揚，英股升0.6%、法股及德股升0.8%。道指期貨升83點，納指期貨升0.25%。

【17：58】道指期貨升78點，納指期貨升0.3%，標指期貨升9點。

【13：13】美股勞動節假期休市，道指期貨升3點，報35372點；標指期貨跌不足1點，報4534點；納指期貨升7點或近0.1%，報15560點。

【09：30】平治母企戴姆勒料芯片短缺或延續至2023年

【08：05】比特幣升穿51000美元水平 薩爾瓦多明日起將比特幣列為法定貨幣

【07：30】美國8月就業新增人數急劇放緩，增幅為7個月來以來最小，引發市場擔憂經濟復甦放緩，道指上周五反覆偏軟 道指收跌74點，報35369點；標指跌1點，報4535點；預期收水步伐放緩下，納指由跌轉升，收市再破頂。納指升32點，報15363點。

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責任編輯︰梁浩碩