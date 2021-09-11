【美股市況】道指跌80點 納指跌0.2% 蘋果與Epic反壟斷案敗訴 股價曾跌近3.5%（不斷更新）

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中美元首通話，美股早段上揚，但憂慮美國通脹，以及疫情令經濟復甦受挫，美股三大指數曾全綫轉跌。市場將目光放眼至下周二公布的美國8月消費者物價指數（CPI），這是聯儲局制定貨幣政策的重要觀察數據。

美國法官宣判蘋果公司與《堡壘之夜》(Fortnite)遊戲開發商Epic Games反壟斷案件，作出對蘋果APP Store不利的判決，法官批准原告Epic針對蘋果公司支付渠道發出的禁令、勒令蘋果允許APP開發商，引導APP買家通過第三方支付平台付費，同時要求原告Epic向蘋果支付至少400萬美元損失，稱「蘋果阻止第三方支付的做法是反競爭的」。

受裁決消息打擊，蘋果股價曾急挫近3.5%, 創下自5月4日以來的最大即市跌幅，市值蒸發近850億美元，損失的規模超過標普500指數中除98個成分股以外的所有股票。

外電報道，兩名美國民主黨參議員建議，對公司回購股票徵收2%的稅，以促進投資和減少他們的避稅行為。民主黨近期一直在討論對股票回購和CEO的超額收入徵稅。

參議院財政委員會主席Ron Wyden和參議院銀行業委員會主席Sherrod Brown發布相關計劃。同時，民主黨議員提議一系列稅收措施，當中包括總統拜登長期經濟建設計劃的3.5萬億美元預算案，尋找資金來源。

【AAPL】蘋果反壟斷訴訟失利、App Store須允第三方支付 股價曾跌3.5%

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即市走勢︰

【02：42】道指跌80點或0.2%, 報34798點；納指跌30點或0.2%，報15217點；標指跌5點, 報4488點

【02：33】紐約 10月原油期貨收漲1.58美元，漲幅2.32%，報69.72美元。倫敦布蘭特11月原油期貨收漲1.47美元，漲幅2.06%，報72.92美元

【02：13】美國銀行上調美國2021年抵押貸款債券（CLO）發行量基本預期至1450至1500億美元，那將遠超2018年錄得的年度歷史最高位，先前預計發行1300至1400億美元。

【02：03】美國眾議院多數黨領袖Steny Hoyer希望在9月20日當周，就臨時支出法案舉行表決。據一位知情人士透露，圍繞臨時法案覆蓋期限的辯論仍在進行中。要避免政府停擺，需不晚於9月30日將臨時支出法案簽署立法

【01：42】紐約12月黃金期貨收跌0.4%，報1792美元，本周累計下跌2.3%。

【01：24】美股三大指數個別發展，道指跌25點, 報34853點；納指升7點，報15256點；標指升不足1點；蘋果股價暫跌2.4%，即市曾跌逾3.4%至低見148.7美元

【01：16】聯儲局周五（9月10日）逆回購工具使用規模為1.099萬億美元。

【23：21】美法官對《堡壘之夜》(Fortnite)遊戲開發商Epic Games提出反壟斷案作出裁決，蘋果APP Store須允第三方支付。蘋果股價跌幅擴大至接近2.61%，陷入連續第三個交易日下跌趨勢之中，最低觸及150.05美元，創8月30日以來盤中新低。

【22：34】美股三大指數曾全綫轉跌。

【22：20】道指倒跌逾60點，納指升幅收窄至逾0.2%。

【21：31】美股開市，道指升211點，納指升逾0.6%，標指升25點或近0.6%。

【20：49】道指期貨升172點，納指期貨升0.45%。

【20：30】【美國經濟數據】美國8月最終需求PPI按月升0.7% 略高預期

【19：08】道指期貨升173點，納指期貨升逾0.4%。

【16：14】道指期貨升161點，納指期貨升0.3%。【12：18】道指期貨升79點，報34959點；標指期貨升7點，報4501點；納指期貨升21點或0.1%，報15582點。

【10：59】Tesla馬斯克催工：要求員工全力衝刺 確保第三季交付理想

【10：20】美國白宮公布，美國總統拜登與中國國家主席習近平通話。

【10：04】女股神Cathie Wood旗下3基金齊沽售Tesla股票

【09：04】喜馬拉雅FM撤回美國IPO計劃

==以下9月9日（周四）股市==

美國疫情蔓延、多間航空公司調低業務表現預測，美股先升後軟，道指連跌4個交易日。受變種病毒影響，聯合航空及西南航空均下調業績預測，道指收報34879點，跌151點；標指收報4493點，跌20點；納指收報15248點，跌38點。

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美國藥廠莫德納（Moderna）公布，將研發一款新型疫苗，只須接種一針，便可以作為新冠疫苗加強劑，以及預防流感之用 ； 二合一疫苗暫命名為mRNA-1073，是以信使核糖核酸（mRNA）技術開發的新藥品。莫德納股價急漲8%。

芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）表示，新冠疫情構成諸多挑戰，美國經濟「仍未走出困境」，包括供應鏈緊張以及勞工市場遭遇樽頸。

歐洲央行昨宣布利率及買債規模不變，但提到將於第四季放緩緊急抗疫購債計劃（PEPP）的購債速度。歐央行長拉加德（Christine Lagarde）稱，不是縮減購債，而是校準PEPP。

歐股收市反覆回吐，Stoxx 600微跌0.06%；英股滑落1%；德法股市俱微升。

中國投放儲備原油，用於緩解生產型企業的原材料價格上漲壓力，紐約期油一度挫2.48%，收市挫1.67%，報68.14美元。

【儲局官員】埃文斯：新冠疫情對美經濟構成諸多挑戰

【美國失業救濟金人數】美上周首領失業救濟金降至31萬人 疫情後新低

【歐央行議息】歐央行維持利率不變 將放緩PEPP購買步伐

Pimco：歐央行未來數年可能繼續購買資產

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沈慶洪推介6隻黃金周受惠股：【下一頁】

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即市走勢︰

【02：45】道指跌147點或0.4%，報34883點；納指跌26點或0.2%，報15260點；標指跌15點或0.3%，報4498點

美國藥廠莫德納（Moderna）宣布研發預防新冠疫苗和流感的二合一疫苗，刺激股價漲逾7%。

【02：32】紐約 10月原油期貨收跌1.16美元，跌幅1.67%，報68.14美元，倫敦布蘭特11月原油期貨收跌1.15美元，跌幅1.58%，報71.45美元

【01：50】道指跌125點或0.4%， 報34905點；納指跌9點， 報15276點；標指跌15點或0.3%， 報4498點

【01：50】紐約12月黃金期貨收漲0.4%，報1,800美元

【00：42】道指升8點，報35039點；納指升42點或0.3%，報15329點；標指跌1點

道指成分股耐克（美：NIKE）漲逾2%。摩根士丹利分析師將耐克目標價，從214美元上調至221美元，並維持增持評級。耐克將於9月23日公布2022財年第一季度財報。

【23：10】道指轉升100點，報35131點，納指升0.4%，報15342點，標指升8點。

【21：30】道指低開10點，報35020點，納指微升0.07%，報15297點，標指跌2點。紐約期油跌1.9%，每桶報68美元，布蘭特期油跌1.7%，報71.4美元。

【17：26】道指期貨跌106點，納指期貨跌0.3%，標指期貨跌14點。

歐股方面，英股跌1.3%，法股跌0.4%，德股跌0.3%。

【12：12】道指期貨跌110點，報34920點；標指期貨跌13點，報4500點；納指期貨跌40點或0.3%，報15580點。

【09：56】蓋茨斥172億元向沙地王子收購四季酒店權益 奪控股權

【07：46】Gamestop季度虧損收窄至6160萬美元 股價盤後跌逾8%

【07：30】滴滴跌7% 交通部：督促網約車平台降低過高抽成 即日清退不合規司機

==以下9月8日（周三）股市==

美國聯儲局公布最新褐皮書，指美國整體經濟活動增速略微放緩，至溫和擴張狀態，Delta變種病毒的侵襲令人憂慮。加上多家華爾街大行對美股前景審慎，美股周三反覆滑落，道指與標指連跌3日。

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【美股焦點】高盛、大摩、花旗齊唱淡美股 警告牛市面臨回調風險

美國7月職位空缺升至1093.4萬個，再創紀錄新高，反映美企招聘仍面臨困難。道指收市跌68點，報35031點；標指跌5點，報4514點；納指跌87點，報15286點。美國10年期債息回落至1.344厘。

比特幣大震倉，據Coindesk數據，24小時內下跌1.67%，最新報46,104.55美元。美滙轉強，報92.691，升約0.2%。

紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，如果美國經濟持續好轉，聯儲局可以在今年較後時間啟動減少買債行動。

加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）跌3.2%。美國證監會警告，如果Coinbase繼續推出允許用戶通過借貸加密資產賺取利息的計劃，將作出起訴。

美元呈強，金價連續第二天回落，創兩周低位。紐約期金收市價格跌5美元，報1793.5美元。

儲局褐皮書：美經濟增長略微放緩至溫和

美國銀行業第二季利潤降至704億美元 按季減8.3%

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美股初哥買美股 可考慮呢兩隻：【下一頁】

蘋果產品發布會在即 蘋果概念股哪隻值得留意：【下一頁】

即市走勢︰

【02：58】美股跌幅略收窄， 道指跌62點， 報35037點；納指跌97點或0.6%， 報15276點；標指跌8點

【02：31】紐約 10月原油期貨收漲0.95美元，漲幅1.39%，報69.30美元。倫敦布蘭特11月原油期貨收漲0.91美元，漲幅1.27%，報72.6美元

【02：29】英國議會投票通過首相約翰遜用稅收，資助醫療保健的提案

【02：24】道指跌87點或0.25%，報35012點；納指跌96點或0.6%， 報15278點；標指跌8點，報4511點

【02：10】儲局褐皮書：美經濟增長略微放緩至溫和

【01：49】紐約 12月黃金期貨收跌0.3%，報1793.50美元

【01：16】聯儲局在固定利率逆回購中接納了1.115萬億美元，為連續20個交易日規模破萬億美元

【01：08】美國10年期國債收益率短綫走低約2個基點，現報1.341厘

【01：06】美國財政部拍賣380億美元10年期國債，得標利率1.338%，投標倍數為2.59。預發行交易利率為1.352%，上月投標倍數為2.65

【00：39】美股午市續軟， 道指重上35000關，跌78點或0.2%，報35021點，即市早段最多跌174點或0.5%， 至低見34925點；納指跌104點或0.7%，報15270點；標指跌8點，報4511點

【22：39】道指跌118點，納指跌0.8%，標指跌0.4%。

【21：30】美股開市，道指跌69點，納指跌28點或近0.2%，標指跌8點或0.2%。

【18：40】蔚來汽車（美：NIO）盤前跌超3%，擬增發至多20億美元ADS。

【16：58】道指期貨跌116點，納指期貨跌32點或0.2%。標指期貨跌12點或0.3%。

【12：20】道指期貨跌5點，報35094點；標指期貨跌不足1點，報4519點；納指期貨升1點或0.01%，報15677點。

【11：28】造車企業搶人大戰？ 蘋果再流失一位造車高管

【10：56】英特爾夥Sixt SE將在慕尼黑首推無人的士 採用蔚來ES8電動SUV

【10：20】蘋果秋季發布會9月14日舉行、股價續破頂 除iPhone 13外還有甚麼新產品？

【10：16】比特幣曾瀉逾1成見4.5萬美元 薩爾瓦多趁機再買

【07：36】達達集團季度收入按年升11.5% 股價盤後跌逾4%

【07：30】滴滴彈7% 傳電商全面裁員 或徹底撤出電商業務

==以下9月7日（周二）股市==

市場擔憂新冠變種毒加速傳播阻礙美國經濟增長，加上高盛與摩根士丹利相繼下調美國經濟增長預期，拖累道指中段一度挫逾300點，納指逆市企穩 ； 惟10年債息則升見1.8厘的7月以來高位，比特幣一度瀉17%。

*今早7時--》【ET財經早點1分鐘】比特幣1小時暴瀉1成 蘋果發布會前再創新高*

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道指收市跌269點，報35100點；標指跌15點，報4520點；納指升10點，報15374點。美滙指數升0.57%至92.562。

蘋果定於下周二（14日）舉行秋季新產品發布會，外界普遍預期將推出新款iPhone 13系列手機。蘋果續破頂，收報156.69美元，升1.6%，

摩根士丹利下調美股評級至減持，並預計隨着儲局準備收緊貨幣政策，美股在9至10月份將經歷一段坎坷之路。

薩爾瓦多宣布承認比特幣（Bitcoin）為法定貨幣翌日，Bitcoin反高潮瀉逾1成，曾插至約4.3萬美元，尾段跌勢縮窄至9.45%，報4.67萬美元。

市場憂原油需求變弱，紐約期油周二收跌1.4%，報68.35美元。

道富銀行（State Street Corp）斥35億美元（273億港元），收購美國證券商Brown Brothers Harriman （BBH）旗下投資服務，估計交易有助道富稅前邊際利潤率達到31%。道富管理及託管的資產總值，截至6月底止高達37.3萬億美元。

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重溫今早《ET開市直擊》分析市場形勢：【下一頁】

即市走勢︰

【0：26】 道指跌253點，納指升21點，標指跌12點。

【23：28】Netflix（美：NFLX）逆市升逾3%，突破600美元創新高。有大行將目標價由690美元升至780美元。

【23：27】道指跌290點，納指跌0.1%，標指跌近0.5%。

【22：21】道指跌255點，納指升2點，標指跌16點。蘋果（美：AAPL）升近1%，股價再創新高。亞馬遜（美：AMZN）升0.7%，重返3500美元關，Tesla（美：TSLA）升3.5%，高見760美元。

【21：30】美股開市，道指跌77點，納指升15點或0.1%，標指跌4點。

【20：47】歐洲股市跌幅收窄，英股跌0.17%，法股跌0.03%，德股跌0.19%。

【20：46】道指期貨升9點，納指期貨升5點或0.03%。

【17：14】道指期貨升4點，納指期貨升逾0.1%。

【17：13】歐洲股市周一上升後，今日齊回吐，英股跌0.27%，報7167點。法股跌0.17%，報6732點。德股跌0.26%，報15890點。

【12：19】道指期貨升51點，報35420點；標指期貨升4點，報4540點；納指期貨升22點或0.1%，報15675點。

【07：51】薩爾瓦多將允許比特幣作法定貨幣 已購買共400個比特幣

==以下9月6日（周一）股市==

美股周一勞動節假期休市，歐洲主要股市上揚，美股三大期貨指數報升。本周焦點落於上周初領失業救濟人數、8月份生產者物價指數（PPI），以及儲局主席鮑威爾的連任消息。

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美國非農新增職位減少有何啟示？美股走勢短綫如何？【下一頁】（點選↓Time code：02'39"）

焦點新聞︰

【一周前瞻】美股周一勞動節休市 本周宜聚焦美8月PPI、鮑威爾連任消息

即市走勢︰

【05：00】道指期貨升63點，標指期貨升0.2%，納指期貨升0.3%

【23：00】道指期貨升103點。納指期貨升逾0.3%。

【21：28】歐股全綫上揚，英股升0.6%、法股及德股升0.8%。道指期貨升83點，納指期貨升0.25%。

【17：58】道指期貨升78點，納指期貨升0.3%，標指期貨升9點。

【13：13】美股勞動節假期休市，道指期貨升3點，報35372點；標指期貨跌不足1點，報4534點；納指期貨升7點或近0.1%，報15560點。

【09：30】平治母企戴姆勒料芯片短缺或延續至2023年

【08：05】比特幣升穿51000美元水平 薩爾瓦多明日起將比特幣列為法定貨幣

【07：30】美國8月就業新增人數急劇放緩，增幅為7個月來以來最小，引發市場擔憂經濟復甦放緩，道指上周五反覆偏軟 道指收跌74點，報35369點；標指跌1點，報4535點；預期收水步伐放緩下，納指由跌轉升，收市再破頂。納指升32點，報15363點。

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責任編輯︰梁浩碩