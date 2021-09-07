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【美股市況】道指跌290點　Netflix逆市升逾3%　突破600美元創新高（不斷更新）

股市 23:28 2021/09/07

分享：

美股動態不斷更新

歐洲股市周二回吐，市場關注歐央行本周四的會議，會否開始討論減少緊急刺激措施。美股早段下跌，納指逆市企穩，蘋果（美：AAPL）升1%，股價再創新高。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

重溫今午《ET講股通》分析港股後市：【下一頁】

重溫今早《ET開市直擊》分析市場形勢：【下一頁】

即市走勢︰

【23：28】Netflix（美：NFLX）逆市升逾3%，突破600美元創新高。有大行將目標價由690美元升至780美元。

【23：27】道指跌290點，納指跌0.1%，標指跌近0.5%。

【22：21】道指跌255點，納指升2點，標指跌16點。蘋果（美：AAPL）升近1%，股價再創新高。亞馬遜（美：AMZN）升0.7%，重返3500美元關，Tesla（美：TSLA）升3.5%，高見760美元。

【21：30】美股開市，道指跌77點，納指升15點或0.1%，標指跌4點。

【20：47】歐洲股市跌幅收窄，英股跌0.17%，法股跌0.03%，德股跌0.19%。

【20：46】道指期貨升9點，納指期貨升5點或0.03%。

【17：14】道指期貨升4點，納指期貨升逾0.1%。

【17：13】歐洲股市周一上升後，今日齊回吐，英股跌0.27%，報7167點。法股跌0.17%，報6732點。德股跌0.26%，報15890點。

【12：19】道指期貨升51點，報35420點；標指期貨升4點，報4540點；納指期貨升22點或0.1%，報15675點。

【07：51】薩爾瓦多將允許比特幣作法定貨幣　已購買共400個比特幣

 

==以下9月6日（周一）股市==

美股周一勞動節假期休市，歐洲主要股市上揚，美股三大期貨指數報升。本周焦點落於上周初領失業救濟人數、8月份生產者物價指數（PPI），以及儲局主席鮑威爾的連任消息。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

 美國非農新增職位減少有何啟示？美股走勢短綫如何？【下一頁】（點選↓Time code：02'39"）

焦點新聞︰

【一周前瞻】美股周一勞動節休市　本周宜聚焦美8月PPI、鮑威爾連任消息

即市走勢︰

【05：00】道指期貨升63點，標指期貨升0.2%，納指期貨升0.3%

【23：00】道指期貨升103點。納指期貨升逾0.3%。

【21：28】歐股全綫上揚，英股升0.6%、法股及德股升0.8%。道指期貨升83點，納指期貨升0.25%。

【17：58】道指期貨升78點，納指期貨升0.3%，標指期貨升9點。

【13：13】美股勞動節假期休市，道指期貨升3點，報35372點；標指期貨跌不足1點，報4534點；納指期貨升7點或近0.1%，報15560點。

【09：30】平治母企戴姆勒料芯片短缺或延續至2023年

【08：05】比特幣升穿51000美元水平　薩爾瓦多明日起將比特幣列為法定貨幣

【07：30】美國8月就業新增人數急劇放緩，增幅為7個月來以來最小，引發市場擔憂經濟復甦放緩，道指上周五反覆偏軟 道指收跌74點，報35369點；標指跌1點，報4535點；預期收水步伐放緩下，納指由跌轉升，收市再破頂。納指升32點，報15363點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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