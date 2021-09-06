【A股布局】全球流動性較充裕 資源高端製造主綫不變

中國銀河指，展望9月，市場流動性仍較充裕，出現系統性風險可能性較低，但市場向上動力不足，風格輪動的結構性行情概率較大。由於8月美國非農就業數據向好，9月美國聯儲局議息會議很可能釋放更明確的退市信號，但值得注意的是，縮減購債並不是收緊。因此，全球流動性整體仍是處於寬鬆周期，資本市場系統性風險不大。

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從7月國內數據來看，出口、生產、消費、投資等經濟指標全面回落，社融增速下行反應融資需求疲軟。後續經濟周期弱勢基本是確定的，重點在於政策該如何應對。該行認為，「寬財政」將是未來對經濟起到關鍵支撐的主要因素，而貨幣政策預計仍是保持合理充裕，結構性的降準可預期，但很難出現全面寬鬆。另外，後續可關注是否會有部分政策風險底部緩解，但階段性的微調不影響長期的改革方向。

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另外，資源及高端製造板塊仍是A股的投資主綫。周期板塊漲價動力仍在，推薦關注供需格局改善的資源周期行業，如焦煤、有色、鋼鐵等；受益於政策扶持、產業景氣度持續上行，高端製造業屬未來主線，推薦符合科技自主自強、專精特新中小企業的科技和高端製造，如新能源、新材料、半導體、軍工等。

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記者：林衛