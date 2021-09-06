【MIRROR X 麥當勞】Edan壓軸聯乘麥當勞 App 週年慶　30元珍寶早餐全日供應　首推脆薯板燒雞腿飽

▲ 由今日起至9月10日， Edan Lui（呂爵安）將會壓軸登場，推薦麥當勞美食。（麥當勞提供圖片）

麥當勞 App 週年慶最後一週將會推出全新優惠，由今日起至9月10日， Edan Lui（呂爵安）將會壓軸登場推薦心水美食。首日便有全日供應的滋味早餐，更有 全新「$25 歎脆薯板燒雞腿飽 配中汽水」登場。

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Edan 登場首天，今日早上 11 時後麥當勞 App 便送上限定一日的 「$30 歎珍寶套餐配熱飲」。套餐有嫩滑炒蛋、美味豬柳、經典脆薯餅配上香軟熱香餅及熱烘烘的鬆餅，更是全日供應。

除此之外，麥當勞亦推出全新「$25歎脆薯板燒雞腿飽 配中汽水」，由香烤雞扒配上金黃脆薯餅，加上新鮮生菜及香濃板燒雞醬其他精選優惠還有「$32歎脆香雞翼(六件)配中汽水」、「$25 歎Double 豬柳蛋漢堡配中汽水」等。

Edan 更為大家帶來經典的「$10 雲呢拿奶昔」， 只需優惠價10元，便可享大杯裝的香濃雲呢拿。 麥當勞 App 週年慶期間，顧客凡於 9 月 12 日或之前使用滙豐 PayMe 消費滿 35 元， 便可即享減港5元優惠。

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責任編輯：葉泳珊