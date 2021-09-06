  • 31°C
香港時間 : 2021906日 (一) 12:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

花旗：MSCI中國指數不夠便宜　不建議撈底

股市 12:09 2021/09/06

分享：

花旗：MSCI中國指數不夠便宜　不建議撈底

花旗發表報告指出， MSCI中國指數追蹤的股票不夠便宜，不建議逢低買入。該行指出，彭博數據顯示，MSCI中國指數的預期市盈率為13.8倍，高於十年平均水平11倍。該指數對MSCI新興市場指數亦出現估值溢價，扭轉了長期以來平均低5%的趨勢。

花旗策略師Robert Buckland 在9月3日一份報告指出，預計短期內指數不會有太大漲幅，MSCI中國指數已經不再是過去便宜的全球周期股交易選擇。

7月和8月遭大規模拋售後，市場恐慌情緒目前有所減弱，MSCI中國指數過去兩周均取得超過4%的漲幅。這引發了有關該指數是否已經觸底的爭論。內地市場氣氛改善，吸引了外資流入。一些對沖基金似乎也在削減追蹤在岸市場的股指期貨空頭頭寸。

值得留意，新興市場股市也為中國在全球基準指數中的權重上升而付出代價。MSCI中國指數自2月17日收於27年高點以來的跌幅超過26%。花旗稱，若不包含中資股，MSCI新興市場指數同期漲幅將達4%。花旗重申對新興市場股票的減持建議，稱「不傾向於逢低買入」。

花旗重申對新興市場股票的減持建議，稱「不傾向於逢低買入」。

相關文章：

【港股市況】大摩：市場重新評價中資股、料下行空間逾兩成　重申未到「撈底」時

【A股期貨】新交所不怕港交所A股期貨搶生意　「台股期貨是例子」

編輯：吳敏芳

買入 期貨 基金 股票 新興市場 MSCI中國指數 中國指數

上一篇文章

【美股期貨】美股勞動節假期休市　道指期貨靠穩微升（不斷更新）

下一篇文章

【港股市況】恒生指數半日倒升132點　騰訊升近3%重上500元領市、小米逆市跌2%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊股價】騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》9.15登內地　嚴防未成年人沉迷、騰訊現升2%
【騰訊股價】騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》9.15登內地　嚴防未成年人沉迷、騰訊現升2%
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股靠穩　夜期升36點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股靠穩　夜期升36點（不斷更新）
【恒大3333】恒大美元債跌至25美元　創新低
【恒大3333】恒大美元債跌至25美元　創新低
【潛力股精選】一次過睇晒七隻潛力股推介
【潛力股精選】一次過睇晒七隻潛力股推介
【億萬富豪】印度首富單日身家再漲37億美元　半步之遙晉身千億美元富豪俱樂部（內附富豪榜）
【億萬富豪】印度首富單日身家再漲37億美元　半步之遙晉身千億美元富豪俱樂部（內附富豪榜）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）