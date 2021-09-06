▲ 花旗：MSCI中國指數不夠便宜 不建議撈底

花旗發表報告指出， MSCI中國指數追蹤的股票不夠便宜，不建議逢低買入。該行指出，彭博數據顯示，MSCI中國指數的預期市盈率為13.8倍，高於十年平均水平11倍。該指數對MSCI新興市場指數亦出現估值溢價，扭轉了長期以來平均低5%的趨勢。

花旗策略師Robert Buckland 在9月3日一份報告指出，預計短期內指數不會有太大漲幅，MSCI中國指數已經不再是過去便宜的全球周期股交易選擇。

7月和8月遭大規模拋售後，市場恐慌情緒目前有所減弱，MSCI中國指數過去兩周均取得超過4%的漲幅。這引發了有關該指數是否已經觸底的爭論。內地市場氣氛改善，吸引了外資流入。一些對沖基金似乎也在削減追蹤在岸市場的股指期貨空頭頭寸。



值得留意，新興市場股市也為中國在全球基準指數中的權重上升而付出代價。MSCI中國指數自2月17日收於27年高點以來的跌幅超過26%。花旗稱，若不包含中資股，MSCI新興市場指數同期漲幅將達4%。花旗重申對新興市場股票的減持建議，稱「不傾向於逢低買入」。



花旗重申對新興市場股票的減持建議，稱「不傾向於逢低買入」。

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編輯：吳敏芳