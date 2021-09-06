【券商點睇】8月下旬焦煤漲幅居首位 緊供應格局料持續

國家統計局的數據顯示，在全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測之中，將8月下旬的價格與8月中旬相比，共有20種產品價格上漲，24種下降，6種持平。具體來看，焦煤、焦炭的漲幅居首，分別環比漲24.8%、12.6%。而生豬的價格下跌5.4%。

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國泰君安指出，焦煤價格上漲持續提速，在7、8月鋼鐵淡季產量環比下降的背景下，焦煤價格大幅超預期上漲，核心的原因在於國內難能釋放困難，以及進口限制帶來的供給不足，且鐵礦下跌帶來鋼廠盈利回升、焦炭價格開啟第九輪提漲，價格傳導機制順暢，國內安全大檢查再起，緊供給的格局預計仍將持續。



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記者：林衛