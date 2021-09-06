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佛州槍擊案4死包括嬰兒 疑犯為前海軍陸戰隊員

環球社會熱點 12:19 2021/09/06

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美國佛羅里達州周日（5日）發生槍擊案，造成4人死亡，包括一名女子及其3個月大嬰兒，另一名11歲女童身中7槍受傷。據悉，疑犯是33歲前海軍陸戰隊員，期間曾與警方駁火，最終當場投降被捕。但疑犯的行兇動機暫時未明。

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事發地點位於佛羅里達州中部萊克蘭 （Lakeland），疑犯上周六（4日）晚在案發住所胡言亂語。警方到場後未發現有可疑人物及車輛，一度離去。

但疑犯周日折返現場。警方於現場出現槍聲後接報到場，發現疑犯身穿迷彩服及防彈衣站在門外。其後疑犯返回住所開槍，警方指事發時聽到有女子的尖叫聲和嬰兒抽泣聲。

槍擊案導致4人死亡，包括一名40歲男子、33歲女子及3個月大男嬰，同時殺死了屋內的狗。另外，遇害33歲女子的62歲母親住在旁邊，也慘遭疑犯槍殺。

另外，一名11歲女童亦身中7槍受傷，正接受治療。

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警方當場與疑犯駁火，疑犯中槍後投降。警方指疑犯身份為33歲前海軍陸戰隊員萊利（Bryan Riley），萊利曾參與伊拉克和阿富汗戰爭。萊利退役後曾任職保鏢與保安，但與受害者沒有任何關係。當地警長賈德（Grady Judd）表示，萊利被送往醫院接受治療時試圖搶去一名警員的槍，然後再次被制服。

賈德指，疑犯萊利承認自已曾吸食冰毒，他的女友指萊利患有創傷後壓力症候群（PTSD）及抑鬱症，而且過去一周表現不穩，曾聲稱他正與上帝交談。

責任編輯：郭麗明

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