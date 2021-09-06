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【尚氣】《尚氣》周末全球錄近10億票房　惟中國上映仍無期

商業 11:55 2021/09/06

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Marvel首部華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（尚氣）本月初在香港上畫。（Marvel網站圖片）

Marvel首部華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（尚氣）本月初在香港上畫，有港人熟悉的影帝梁朝偉出演，引起不少戲迷討論。在海外， 尚氣的票房成績亦不俗，在美國開畫首個周末已錄得7140萬美元（ 約5.56億港元）票房收入。

【電影業復甦】本地電影業票房回升　暑假檔期首位為《黑寡婦》　票房有約5000萬

綜合外電報道，《尚氣》成為疫情流行期間上映的電影，開畫票房第二高的電影，成績僅次於《黑寡婦》。在過去的周末，《尚氣》在美國錄得7140萬美元（約5.56億港元）票房收入。而在國際上，該電影亦錄得額外5620萬美元（ 約4.4億港元）票房收入。市場估計，尚氣在上周五、六、日在全球合共錄得1.28億美元（ 約9.95億港元）票房。

與《黑寡婦》不同，《尚氣》僅於戲院上映，並沒有同步在Disney+或其他串流平台播放。而且，該電影尚未獲准在中國上映。據外電分析，爭議似乎源於中國對於電影的選角，以及對《尚氣》所依據的漫畫系列的看法。惟中國是Marvel的關鍵市場，有分析估計Marvel電影全球總收入當中，有 10至 20% 都可能來自中國。

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責任編輯：葉泳珊

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