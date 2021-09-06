【ET午市精點】恒指半日區間上落 藍籌新貴刺激小

港股輕微低開後旋即反彈，恒生指數現升逾百點，重返二萬六點關之上。騰訊 （00700） 股價造好支持大市上揚，港股後市點睇？紅蟻資本投資總監李澤銘於《ET午市精點》為你分析。

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重溫今早《ET開市直擊》耀才譚智樂為你分析大市形勢。

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11：02 - 恒指走勢分析 有何因素左右大市

14：45 - 科指低位反彈逾一成 走勢如何？

17：56 - 美團 （03690） 呈雙底 短綫走勢如何

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42：05 - 股票分析：滙豐 （00005） vs招商銀行 （03968） 點揀

43：40 - 跨境理財通受惠股 中資券商vs內銀股誰更受惠

45：21 - 股票分析：港交所 （00388） 前景點睇

48：48 - 股票分析：信義玻璃 （00868） 短綫前景點睇

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54：41- 股票分析：吉利 （00175） 應沽貨換馬？

57：06 - 股票分析：赤子城科技 （09911） 短綫前景點睇？

58：52 - 股票分析：小米 （01810） 前景如何分析？

01：02：12 - 市場黑天鵝點睇？對資本市場有何影響？

01：03：50 - 港股開市後市況速報

01：04：22 - 火電股熱炒怎分析？

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