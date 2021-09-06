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塔利班阻多班包機撤離 數百美國人滯留阿富汗

環球社會熱點 12:12 2021/09/06

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美國等國正式完成從阿富汗撤軍，惟仍有不少合資格撤離的人滯留阿富汗。阿富汗官員表示最少有多班載有美國人的包機無法撤離阿富汗，有美國共和黨議員形容機上美國人已淪為塔利班人質，憂慮塔利班會藉此提出包括要美國承認新政權等要求。

阿富汗女性示威遭武力鎮壓 塔利班拘捕4男 【下一頁】

美國官員周日（5日）表示，最少4架撤離包機在最近數日仍無法離開阿富汗。美國眾議院外交事務委員會副主席麥考爾（Michael McCaul）周日接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示，有6班載有美國公民及阿富汗翻譯的航班受阻，乘客能夠登機，但塔利班卻阻止飛機起飛。

麥考爾形容塔利班實際上是將該批人士扣留為人質，更表示收到機密情報指有數百名美國公民滯留阿富汗。他憂慮塔利班會藉此提出更多要求，如承認新政權合法性或提供更多資金等。

有阿富汗北部最大城市馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）機場的官員表示，有4班包機受阻。乘客目前正住在酒店內，當中大部分都是未有護照或簽證的阿富汗人，當局正研究他們是否能夠離境。有馬扎里沙里夫居民指，最少10個無簽證或護照家庭住在當地旅館，等候撤離航班消息。

據悉，有部分家庭的成員曾為美國或德國軍方合作公司工作。

塔利班自稱擊敗反抗軍 向天開槍慶祝釀多人死 【下一頁】

有美國官員稱國務院未有方法確認航班受阻情況，因為美國已撤走當地工作人員，未能確認滯留美國公民數目。但美國當局要求塔利班遵守承諾，保障民眾出入境自由。

責任編輯：李俊儀

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