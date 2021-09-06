【MPF】中銀保誠恒指MPF換走盈富基金　轉投南方東英3037（附4大恆指ETF比較）

▲ 【MPF】中銀保誠恒指MPF換走盈富基金 轉投南方東英3037

強積金MPF受託人中銀保誠在旗下「我的香港追蹤指數基金」，擬換走恒指ETF盈富基金 （02800） ，改投南方東英恒生指數ETF （03037） 。盈富基金基金經理道富今年初因應美國制裁而一度宣布停止新買入中移動 （00941） ，雖然盈富基金其後迅速轉軚，但事件引發市場熱議，中資南方東英今年新出恒生指數ETF應市，中銀保誠則成為首家換走盈富基金的主要MPF受託人。

據本地傳媒引述中銀保誠信託向參與「我的強積金計劃」的僱主及成員發出通知，該行的恒生指數基金會在9月20日起，由南方東英管理的ETF，代替盈富基金，用於投資核准緊貼指數集體投資計劃（ITCIS），而且新ITCIS會以全面複製恒指為策略，按資產淨值管理，而非港交所二級市場價格管理。

【MPF】盈富改章程 中銀保誠信託：密切留意

盈富基金於1999年推出，為香港首家ETF，而南方東英恒生指數ETF 5月才推出，為香港市面4家ETF 中最新成立一家。

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南方東英推恒生指數ETF標榜「不受美國制裁影響」，與其他恒指ETF有何分別？可見【下一頁】

以資產管理規模計，盈富基金總資產淨值達978億元，為香港ETF中最大，相反發行僅4個月的南方東英3037總資產淨值僅1.5億元。

雖然資產管理規模相差不少，但兩者全年經常性開支比率均為0.1%，而市面另外兩家追縱恒生指數的恒指ETF （02833） 、iShare安碩恒生指數 （03115） ，全年經常性開支比率分別是0.11%和0.09%。

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編輯：麥德銘