  • 31°C
香港時間 : 2021906日 (一) 12:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】中銀保誠恒指MPF換走盈富基金　轉投南方東英3037

股市 11:34 2021/09/06

分享：

【MPF】中銀保誠恒指MPF換走盈富基金　轉投南方東英3037

強積金MPF受託人中銀保誠在旗下「我的香港追蹤指數基金」，擬換走恒指ETF盈富基金 （02800） ，改投南方東英恒生指數ETF （03037） 。盈富基金基金經理道富今年初因應美國制裁而一度宣布停止新買入中移動 （00981） ，雖然盈富基金其後迅速轉軚，但事件引發市場熱議，中資南方東英今年新出恒生指數ETF應市，中銀保誠則成為首家換走盈富基金的主要MPF受託人。

據本地傳媒引述中銀保誠信託向參與「我的強積金計劃」的僱主及成員發出通知，該行的恒生指數基金會在9月20日起，由南方東英管理的ETF，代替盈富基金，用於投資核准緊貼指數集體投資計劃（ITCIS），而且新ITCIS會以全面複製恒指為策略，按資產淨值管理，而非港交所二級市場價格管理。

盈富基金於1999年推出，為香港首家ETF，而南方東英恒生指數ETF 5月才推出，為香港市面4家ETF 中最新成立一家。

南方東英推恒生指數ETF標榜「不受美國制裁影響」，與其他恒指ETF有何分別？可見【下一頁】

以資產管理規模計，盈富基金總資產淨值達978億元，為香港ETF中最大，相反發行僅4個月的南方東英3037總資產淨值僅1.5億元。

雖然資產管理規模相差不少，但兩者全年經常性開支比率均為0.1%，而市面另外兩家追縱恒生指數的恒指ETF  （02833）  、iShare安碩恒生指數  （03115） ，全年經常性開支比率分別是0.11%和0.09%。

相關文章：

【盈富基金2800】盈富正式更改章程　禁止「美國人士」購買任何基金單位（附短片）

【盈富基金】金管局據報委獨立第三方審計　研盈富基金管理人是否須更換

【盈富基金2800】盈富基金停買制裁股3日　走資52億元

編輯：麥德銘

ETF 強積金 制裁 中銀保誠 南方恒指ETF（03037） 盈富基金（02800）

上一篇文章

【ET午市精點】恒指半日區間上落 藍籌新貴刺激小

下一篇文章

貨幣政策料將收緊 價值股有望再次造好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊股價】騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》9.15登內地　嚴防未成年人沉迷、騰訊現升2%
【騰訊股價】騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》9.15登內地　嚴防未成年人沉迷、騰訊現升2%
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股靠穩　夜期升36點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股靠穩　夜期升36點（不斷更新）
【恒大3333】恒大美元債跌至25美元　創新低
【恒大3333】恒大美元債跌至25美元　創新低
【潛力股精選】一次過睇晒七隻潛力股推介
【潛力股精選】一次過睇晒七隻潛力股推介
【億萬富豪】印度首富單日身家再漲37億美元　半步之遙晉身千億美元富豪俱樂部（內附富豪榜）
【億萬富豪】印度首富單日身家再漲37億美元　半步之遙晉身千億美元富豪俱樂部（內附富豪榜）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）