【太空旅行】蘋果衝上太空！SpaceX載人任務收集健康數據　將採用Apple Watch、iPhone

SpaceX 早前宣布，將於 9 月 15 日進行的 Inspiration4 飛行任務中，讓 4 名機組成員透過 Apple Watch series 6、iPhone 12 Pro 及 iPad Mini 進行健康相關實驗，藉此研究太空飛行過程中對人體產生的影響程度。

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該實驗時間為期3天，並且計劃在距離地面 575 公里的軌道上進行。SpaceX 將與美國貝勒醫學院旗下的空間健康轉化研究所 （TRISH），以及威爾康奈爾醫學院合作，透過蘋果產品收集4名機組成員的心電圖活動、運動數據、睡眠狀況，以及心率、血氧濃度等數據變化，配合機艙內噪音及光線強度變化等的影響，判斷太空飛行時對人體產生影響。

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成員將利用在 iPad mini 上安裝的 Cognition app 進行認知評估，並且使用 iPhone 12 Pro 連接的 Butterfly IQ+ 超音波掃描設備，讓成員能依照 AI 功能指示使用掃描功能，以記錄身體內部器官運作變化，另將會透過 Apple Watch series 6 記錄身體各項數據。

對於採用蘋果產品的原因，TRISH 表示，考慮到蘋果產品在功能與數據連動設計的一致性，可以有助正確記錄數據資料，藉此提高後續研究結果的準確度。

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記者：廖淑瑩