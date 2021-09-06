貨幣政策料將收緊 價值股有望再次造好

目前環球經濟仍保持增長，但是各國復甦步伐不一。面對通脹升溫，預計各國央行將維持整體寬鬆環境，但會繼續逐步收緊政策，在增長放緩、疫情升溫和更持久的通脹風險中取得平衡。然而，近期股市波動升溫，前景仍受諸多不利因素影響，投資者宜檢視多元資產配置策略，加强風險管理。

通脹升溫下環球價值股表現可期

受到預期經濟增長大幅反彈、通脹攀升、被壓抑的需求將於放寬封鎖措施後被釋放等因素刺激，價值股終於在落後於增長股長達15年後，在去年秋季反超前。

然而，3月底開始利率走低，市場普遍認為經濟增長及通脹見頂，變種病毒確診個案顯著增加，令增長股出乎意料重拾升勢。但通脹升溫以及其他潛在風險（如央行政策失誤、加稅、科技公司或將受到更嚴格的監管）等因素亦可能影響增長股的後市表現。

縱然升勢暫緩，近期表現落後反令價值股的相對估值更吸引，加上環球增長高於預期，供應／需求失衡將繼續支持通脹處於高位，價值股回升或尚未終結，或將再次受到投資者青睞。

市況不穩配置債券現金更勝一籌

我們對債券及現金維持略微偏高配置，仍傾向於存續期較短及孳息率較高的債券類別，包括高收益債券和浮息債券。

而股票經風險調整後回報潛力相對債券及現金較低，且較受刺激政策收緊、利率波動加劇、通脹高企及潛在加稅措施的影響。

雖然股市風險較高，但仍存在具吸引力的投資機遇，深入的基本因素分析及審慎選股日益重要。我們繼續偏好環球價值股、美國小型股及新興市場股票，預計其將繼續受惠於強勁的經濟增長及全球經濟活動重啟。

中國當局推動社會公平發展

中國當局採取下調存款準備金率、承諾加大財政支持力度等穩定經濟的措施，同時加強了部分行業的監管以推進社會政策，對市場造成了一定的衝擊。相關新法規重點關注數據安全、提升經濟增長質素和可持續性、縮窄貧富差距以及保護環境等。針對校外培訓等機構的監管舉措引起市場對其他行業整頓的猜測。投資者將密切留意當局未來的政策方向及具體措施，我們預計隨著中國持續發展，政策將會在穩定經濟與推進社會議程之間力求平衡。

總而言之，不明朗因素持續影響環球投資情緒及市場走勢之下，保持審慎、靈活的多元資產配置，將有助投資者在低利息、高波動的環境下發掘可持續的回報機遇。