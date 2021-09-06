阿富汗女性示威遭武力鎮壓 塔利班拘捕4男

阿富汗首都喀布爾周末有女性上街示威，要求女性權利獲得保障，但遭人持槍作武力鎮壓。塔利班表示已拘捕4名虐待女性和記者的男子，但向阿富汗人強調目前不適宜示威。

阿富汗女性示威要求平權 傳塔利班武力鎮壓 【下一頁】

有部分女性上周六（4日）再次走上喀布爾街頭，要求塔利班賦予女性包括工作權等基本人權。有示威者指塔利班分子出動催淚彈驅散示威者，更曾經用槍托毆打她們。《衛報》更指塔利班分子曾用槍指嚇現場報導的外國記者，更曾經毆打一名記者。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，有來自同一個檢查站的4名男子，他們在示威期間虐待女性和阿拉伯電視台（Al Arabiya）記者。

穆賈希德稱情報部門警察接報後抵達現場控制情況，並已拘捕該4名男子。

塔利班冀與美國追求共同利益 強調尊重女性權利 【下一頁】

但穆賈希德拒絕保障女性示威權，沒有承諾女性可安全上街示威。他表示塔利班剛剛掌權，現在不是示威的時候。他認為機場爆炸事件加上辦公室仍未重開，讓很多民眾產生不安感覺。

穆賈希德強調民眾應耐心等待新政府成立，然後再提出訴求，要求民眾不要擾亂自己和政府。

責任編輯：鄭錦玲