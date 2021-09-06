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【智能裝置】將提高手機可用性？    德國擬立法強制廠商提供7年系統更新

科技 10:29 2021/09/06

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德國政府早前向歐盟委員會（European Commission）要求，手機、平板電腦的製造商，必需提高產品的可用性，要求廠商保證提供至少 7 年的系統更新。

現時各個手機品牌所提供的系統更新次數各有不同，德國政府早前向歐盟委員會（European Commission）要求，手機、平板電腦的製造商，必需提高產品的可用性，要求廠商保證提供至少 7 年的系統更新。

【小心假iPhone線】黑客開發「間諜Lightning傳輸線」藏監控裝置 遙距竊取帳戶密碼

以目前手機製造商所提供的系統更新次數，蘋果iPhone大約可提供6年的系統更新；而在 Android陣營方面，三星目前已經承諾部分機種可提供5年的作業系統更新。Google 則於今年秋季推出的旗艦手機 Pixel 6 系列，計劃提供 5 年的系統更新支援。

2021年第2季iPhone市佔率下跌至第4名 三星全球產量最高

不過德國政府希望這些手機製造商至少能夠提供7年的作業系統更新支援，並公佈每項備用零件的更換價格，且在公布之後就不能加價。歐盟委員會也計劃要求手機製造商，當消費者需更換零件時，要在5個工作日內將更換的零件交付給消費者，但該計劃仍在討論中。

另因為維修時間長，會迫使消費者放棄維修，繼而購買新手機，所以德國政府希望製造商必須縮短零件交付時間。

擁有蘋果、Google、三星等成員的歐洲電子產業組織協會「DIGITALEUROPE」對於議案表示反對。該協會認為，消費性電子產品製造商僅需提供 3 年的安全性更新，以及 2 年的作業系統更新保證即可。至於針對於零件更換方面，該組織也認為，製造商只需要提供屏幕和電池等零件替換即可，畢竟相機、喇叭等零件甚少會出現故障。

【侵犯私隱】Siri偷聽對話涉侵犯用戶私隱 蘋果或面臨集體訴訟

記者：廖淑瑩

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