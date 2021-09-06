【騰訊股價】英雄聯盟手遊內地月中推出　花旗料首發有強勁表現、維持騰訊「買入」評級

▲ 英雄聯盟手遊內地月中推出 花旗料首發有強勁表現

騰訊 （00700） 本年度重磅手遊《英雄聯盟》將於9月15日推出。花旗發表研究報告指，預料《英雄聯盟》手遊在推出初期，或會有較強勁的表現，騰訊或可藉此進一步擴大在線戰術競技遊戲（MOBA）市場份額，維持騰訊「買入」評級，目標價689元。

騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》9月15日推出，嚴格執行防沉迷要求【下一頁】

花旗表示，中國在線戰術經濟遊戲的遊戲市場更加成熟，受眾群更廣，再加上有效的市場營銷戰略等，對騰訊的運營充滿信心，相信其能夠透過推出《英雄聯盟》手遊版，繼續擴大其在在線戰術競技遊戲市場的佔有率。

騰訊今日再突破500元關口，最高見507元，升3.9%，現報499.8元，升2.4%，暫錄成交62.83億元。

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