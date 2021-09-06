【北京交易所】北交所上周五火速成立　港交所全日升2%

北京證券交易所上周五正式成立，股份設有每日升跌幅三成限制，不強制企業派股息。交易所由徐明出任董事長，隋強任副董事長、總經理。 港交所 （00388） 今日隨大市上升，全日收498元，升2.1%，成交額23.9億元。

習近平宣布新三板改革成北京交易所 中證監諮詢：新股首日不設漲跌停【下一頁】

根據國家企業信用系統，北京證券交易所有限責任公司已完成工商註冊，成立及核准日期為9月3日。資料顯示，北京證券交易所有限責任公司由全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司100%持股，全國股轉公司是北京證券交易所的唯一股東。法定代表人為徐明，註冊資本10億元人民幣。

國家主席習近平上周宣布設立北京證券交易所，集中在創新型中小企業。北交所隨即發布上市、交易和會員管理等規則，向市場公開徵求意見，基本上是延續新三板的精選層制度，例如上市首日沒有升跌幅限制，以後每日升跌幅限制30%，增加市場彈性。

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習近平稱設立北京證券交易所 對港交所388前景影響有幾大？

編輯：吳敏芳

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