▲ 【芯片短缺】平治母企戴姆勒料芯片短缺或延續至2023年

著名豪車品牌平治（Mercedes-Benz）的母企戴姆勒（Daimler AG） 預計芯片短缺可能延續至後年。 戴姆勒行政總裁Ola Källenius 周日出席德國汽車業研討會引述多間芯片供應商指，因應不同行業對芯片需求持續增加，所以芯片短缺情況不易很快消失。

他估計，汽車業要完全擺脫這情況，可能要明年，甚至2023年，但他估計第四季公司的芯片供應可以改善。

戴姆勒上周預期，受車用芯片短缺影響，平治今季銷售較原本預期少很多，全年出貨量只是與去年相若，之前預計可以明顯增長。 Källenius又稱，希望今年底完成分拆貨車業務。 此外，戴姆勒表示，到 2030 年將斥資逾 400 億歐元，在全電動汽車市場與Tesla （美：TSLA） 一較高下。

相關文章：【芯片短缺】受芯片短缺影響 通用、福特擬暫停部分工廠運作

【芯片短缺】中芯夥滬政府臨港自貿區建廠 聚焦28納米以上技術、總投資額692億元

【iPhone 13】蘋果傳計劃上調iPhone 13系列價格 台積電加價引致芯片成本上升

編輯：吳敏芳