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【芯片短缺】平治母企戴姆勒料芯片短缺或延續至2023年

股市 09:29 2021/09/06

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【芯片短缺】平治母企戴姆勒料芯片短缺或延續至2023年

著名豪車品牌平治（Mercedes-Benz）的母企戴姆勒（Daimler AG） 預計芯片短缺可能延續至後年。 戴姆勒行政總裁Ola Källenius 周日出席德國汽車業研討會引述多間芯片供應商指，因應不同行業對芯片需求持續增加，所以芯片短缺情況不易很快消失。

他估計，汽車業要完全擺脫這情況，可能要明年，甚至2023年，但他估計第四季公司的芯片供應可以改善。

戴姆勒上周預期，受車用芯片短缺影響，平治今季銷售較原本預期少很多，全年出貨量只是與去年相若，之前預計可以明顯增長。 Källenius又稱，希望今年底完成分拆貨車業務。 此外，戴姆勒表示，到 2030 年將斥資逾 400 億歐元，在全電動汽車市場與Tesla （美：TSLA） 一較高下。

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編輯：吳敏芳

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