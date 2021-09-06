【港股市況】恒生指數季檢生效前升200點　騰訊領升、車股造好比亞迪升半成（不斷更新）

港股半日低開倒升。大市低開74點，惟在騰訊 （00700） 帶領下大市轉升，恒生指數半日升132點，報26034點，成交857億元。恒生科技指數跌0.2%，報6715點。騰訊升近3%，重上500元水平；比亞迪 （01211） 升逾5%；藥明生物 （02269） 升逾4%；小米 （01810） 逆市跌逾2%。

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焦點新聞︰

【港股通】一文看清港股通9.6調動名單 香港科技探索、快手、恒騰外港股通有何新貴？

即市走勢︰

【13：39】汽車股普遍造好，比亞迪 （01211） 升逾5%；吉利 （00175） 升近2%；廣汽 （02238） 升8%；恒大汽車 （00708） 升一成；至於長汽 （02333） 跌0.5%。

【13：35】港交所 （00388） 轉升逾1%，高見493.2元。

【13：32】聯想控股 （03396） 升幅擴至一成，破頂高見17.28元。

【13：25】滙豐 （00005） 股價逆市偏軟，跌0.4%，低見41.3元。

【13：23】藥明系股份上漲 藥明巨諾產品獲批、股價飆升兩成

【13：14】大市午後升幅擴大至200點，報26106點，升204點；科指升0.4%，報6754點。

【13：13】艾德韋宣 （09919） 升逾17%，破頂高見1.95元。

【13：11】美團 （03690） 最新轉升逾1%，高見248元。

【13：06】騰訊 （00700） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升0.6%；美團 （03690） 轉升近0.1%；小米 （01810） 跌逾2%。

【13：01】港股午後初段升約140點，報26042點；科指跌不足0.1%，報6726點。

【12：22】南向債券通據悉最快本周宣布開通日期 或與跨境理財通齊在十一前後推

【12：00】恒生指數半日升132點，報26034點，成交857億元。恒生科技指數跌0.2%，報6715點。騰訊 （00700） 升近3%領市，重上500元水平；比亞迪 （01211） 升逾5%；藥明生物 （02269） 升逾4%；小米 （01810） 逆市跌逾2%。

【11：50】恒指中午收市前升約126點，報26028點；科指跌0.1%，報6720點。

【11：47】信義玻璃 （00868） 跌0.5%；李寧 （02331） 升0.7%；招行 （03968） 跌1%；交行 （03328） 跌0.4%。恒生指數公司此前公布，將信義玻璃、李寧及招行納入恒指成份股，而交行則被剔出。恒指成份股由58隻擴大至60隻。是次季檢結果將於9月6日生效。

【恒指季檢】恒指季檢揭盅 信義玻璃、李寧、招行染藍 剔出交行

【11：45】中國電力 （02380） 今早破頂高見3.53元後，最新倒跌近6%，低見3.16元。

【11：39】PERSTA （03395） 曾飈升2.5倍，破頂高見1.27元，最新報0.96元，升近1.7倍，成交917萬，暫為升幅最大股份。

【11：34】中銀保誠恒指MPF換走盈富基金 轉投南方東英3037

【11：34】內地股市上升，上證半日升1%；深證升2.2%；創業板指升3.8%。

【11：15】聯想控股 （03396） 升逾7%，破頂高見16.98元。

【11：09】包浩斯 （00483） 派發特別息，股價升逾5%，破頂高見1.16元。包浩斯指完成出售荃灣和富大廈物業的交易，擬將交易所得約4,600萬元款項分派特別股息，將派發每股12.5仙的特別息。

【Bauhaus】包浩斯完成出售荃灣物業 派特別息每股12.5仙

【11：04】小米 （01810） 逆市跌近2%，低見24.75元。

【10：54】新天綠色能源 （00956） 股價升一成，破頂高見6.2元，成交2.9億元。

【10：54】海倫司國際9869傳中間定價 集資26.7億元

【10：46】大市升幅收窄至約50點；科指轉跌近0.2%，報6718點。

【10：39】中國物流資產 （01589） 復牌升逾1%，高見4.13元。

【京東9618】京東以每股4.35元購中國物流資產控股權 較停牌前溢價約7%（第三版）

【10：37】中國能建 （03996） 升近一成，破頂高見1.62元。

【10：35】中芯 （00981） 逆市偏軟跌0.4%，低見23.7元。中芯公布董事長兼執行董事周子學，因個人身體原因， 辭任中芯國際董事長及董事會提名委員會主席的職務。

【中芯國際981】周子學因個人身體原因辭任中芯董事長 CFO高永崗代理

【10：35】比亞迪 （01211） 升幅擴大至近4%，高見265元。

【10：25】東岳 （00189） 跌幅擴大至逾12%，低見23.2元，成交7.9億元。

【10：24】美團 （03690） 跌逾2%，低見238.8元，拖累大市升勢。

【10：21】恒指最新升約100點，於26000點爭持；科指微升近0.1%，報6733點。

【10：17】冠均 （01629） 股價跌逾四成，破底低見1.2元。

【10：13】港交所 （00388） 靠穩，股價升不足0.1%。

【北京交易所】北交所上周五火速成立 港交所今早靠穩

【10：07】東岳 （00189） 股價逆市跌逾8%，低見24.15元。

【10：05】中鋁 （02600） 升逾8%，破頂高見6.23元。幾內亞的一個軍事單位奪取了政權並暫停憲法的實施。政府數據顯示，該國去年對外出口8240萬噸鋁土礦，其中很大一部分流向全球最大的鋁消費國中國。

【10：02】九毛九 （09922） 升逾3%，高見26.95元。九毛九以現金3億元人民幣，向湖州嘉俊購買太二餐飲的3%股權。

【百倍回報】九毛九3億購太二餐飲3%股權 賣方成本僅350萬 累賺幾多倍？

【09：58】比特幣升穿51000美元水，火幣科技 （01611） 升逾7%，高見13.38元；歐科雲鏈 （01499） 升逾4%；雄岸科技 （01647） 升0.4%；美圖 （01357） 升5%。

【Bitcoin】比特幣升穿51000美元水平 薩爾瓦多明日起將比特幣列為法定貨幣

【09：54】水泥股造好，海螺 （00914） 升近半成；潤泥 （01313） 升4%；中建材 （03323） 升3%。

【09：51】騰訊 （00700） 最新升逾3%，重上500元關口，高見507元。阿里巴巴 （09988） 升1%；美團 （03690） 逆逆市跌0.5%；小米 （01810） 跌近1%。

【小米1810】小米雷軍不再擁有慈善機構「雷軍基金會」控制權 其B股持股量降至9.12% （第二版）

【09：49】PERSTA （03395） 升逾六成，高見0.72元。PERSTA以每股0.8元發行 1600萬股新股予吉林諾事達能源投資，集資1280萬元。作價比上周五收報0.36元溢價約1.2倍。

【09：46】恒大系個別發展，恒大汽車升9%，高見7.93元；恒大 （03333） 破底低見3.81元後倒升0.5%；恒大物業 （06666） 跌0.9%。

【09：45】電力股續破頂，潤電 （00836） 升逾7%；龍源電力 （00916） 升逾5%；華能國電 （00902） 升逾2%；華電國際 （01071） 升逾2%。

【09：37】騰訊 （00700） 領升，早段升逾2%，高見499.6元，再試500元水平。

騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》9月15日推出 嚴格執行防沉迷要求、騰訊現升2%

【09：36】大市早段轉升約70點，25972點。科指跌0.4%，報6701點。

【09：26】比亞迪 （01211） 逆市升1%。比亞迪8月份共售出68,531輛汽車，銷量按年增86%。

【電動車】比亞迪8月汽車銷量按年增86%

【09：22】恒生指數開報25827點，跌74點。恒生科技指數跌0.6%，報6687點。美團 （03690） 續跌逾2%；京東 （09618） 跌1%；騰訊 （00700） 逆市升0.3%。

【09：13】期指開報25819點，跌25點或0.1%。

【08：54】恒指黑期跌約5點，報25885點；美股今日周一勞動節休市，道指期貨跌70點，報35298點。

【08：35】徐雷獲委任為京東總裁 劉強東將把更多時間投入長期戰略設計

【07：45】港股ADR收報25908點，升6點。滙豐 （00005） ADR折合報41.36元，跌0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報490.46元，升2.46元或0.5%。

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【07：30】美國8月就業新增人數急劇放緩，增幅為7個月來以來最小，引發市場擔憂經濟復甦放緩，道指上周五反覆偏軟 道指收跌74點，報35369點；標指跌1點，報4535點；預期收水步伐放緩下，納指由跌轉升，收市再破頂。納指升32點，報15363點。

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【開市9點半】騰訊ADR、阿里美股較港收市微升 關注鮑威爾連任消息

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責任編輯︰梁浩碩