【港股市況】恒生指數低開74點倒升　騰訊升逾3%重上500元領市（不斷更新）

美國8月就業新增人數急劇放緩，道指上周五跌74點。港股承接低開，恒生指數開報25827點，跌74點。恒生科技指數跌0.6%，報6687點。美團 （03690） 續跌逾2%；京東 （09618） 跌1%；騰訊 （00700） 逆市升0.3%。

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即市走勢︰

【09：58】比特幣升穿51000美元水，火幣科技 （01611） 升逾7%，高見13.38元；歐科雲鏈 （01499） 升逾4%；雄岸科技 （01647） 升0.4%；美圖 （01357） 升5%。

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【09：54】水泥股造好，海螺 （00914） 升近半成；潤泥 （01313） 升4%；中建材 （03323） 升3%。

【09：51】騰訊 （00700） 最新升逾3%，重上500元關口，高見507元。阿里巴巴 （09988） 升1%；美團 （03690） 逆逆市跌0.5%；小米 （01810） 跌近1%。

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【09：49】PERSTA （03395） 升逾六成，高見0.72元。PERSTA以每股0.8元發行 1600萬股新股予吉林諾事達能源投資，集資1280萬元。作價比上周五收報0.36元溢價約1.2倍。

【09：46】恒大系個別發展，恒大汽車升9%，高見7.93元；恒大 （03333） 破底低見3.81元後倒升0.5%；恒大物業 （06666） 跌0.9%。

【09：45】電力股續破頂，潤電 （00836） 升逾7%；龍源電力 （00916） 升逾5%；華能國電 （00902） 升逾2%；華電國際 （01071） 升逾2%。

【09：37】騰訊 （00700） 領升，早段升逾2%，高見499.6元，再試500元水平。

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【09：36】大市早段轉升約70點，25972點。科指跌0.4%，報6701點。

【09：26】比亞迪 （01211） 逆市升1%。比亞迪8月份共售出68,531輛汽車，銷量按年增86%。

【電動車】比亞迪8月汽車銷量按年增86%

【09：22】恒生指數開報25827點，跌74點。恒生科技指數跌0.6%，報6687點。美團 （03690） 續跌逾2%；京東 （09618） 跌1%；騰訊 （00700） 逆市升0.3%。

【09：13】期指開報25819點，跌25點或0.1%。

【08：54】恒指黑期跌約5點，報25885點；美股今日周一勞動節休市，道指期貨跌70點，報35298點。

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【07：45】港股ADR收報25908點，升6點。滙豐 （00005） ADR折合報41.36元，跌0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報490.46元，升2.46元或0.5%。

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【07：30】美國8月就業新增人數急劇放緩，增幅為7個月來以來最小，引發市場擔憂經濟復甦放緩，道指上周五反覆偏軟 道指收跌74點，報35369點；標指跌1點，報4535點；預期收水步伐放緩下，納指由跌轉升，收市再破頂。納指升32點，報15363點。

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責任編輯︰梁浩碩