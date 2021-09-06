【京東9618】劉強東減少日常營運職務　京東委任新總裁徐雷、京東半日轉升1%

▲ 【京東9618】徐雷獲委任為京東總裁、金恩林獲委任京東健康首席執行官

京東 （09618） 高層人事變動，委任京東零售首席執行官徐雷為京東總裁，負責京東集團各業務板塊的日常運營和協同發展，雖然京東未有改變創辦人劉強東的董事會主席兼首席執行官職位，但京東明言，劉強東會把更多時間投入到長期戰略設計、年輕人才培養及鄉村振興事業，意味劉強東或減少京東日常營運工作。

徐雷職位即時生效後，京東宣布，京東健康 （06618） 首席執行官辛利軍將接任京東零售首席執行官，金恩林上任京東健康首席執行官，即時生效。

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京東股價低開1.1%，開報308.8元，半日轉升0.8%，報314.8元，成交2.7億元。京東健康跌0.4%，半日報78元。京東物流 （02618） 半日就升3%，報34.8元，創逾1個月高位。

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作為最新一名減少日常營運職務的中資大型科企創辦人，劉強東表示，京東擁有完備的管理梯隊，擁有以徐雷為代表的一大批對京東長期商業價值觀有堅定信念、具有出色的領導能力和豐富的行業經驗的優秀商業領袖。

展望未來，正確的長期戰略設計、青年人才的成長與發展、各業務板塊的健康協同發展，將為京東集團甘於做行業最苦、最難但適合和最有價值的事提供源源不斷的前行動力。

京東表示，徐雷自2009年加入公司，歷任京東零售的銷售和營銷部門多個領導職位，包括營銷及品牌負責人、京東無線業務部負責人以及平台運營負責人，2018年7月出任京東零售首席執行官後，負責京東集團零售業務的發展、營運和策略。京東指，徐雷帶領京東零售連續三年實現高質量的增長。

辛利軍於2012年10月加入京東，公司指他擔任京東健康首席執行官期間，實現業務「從0到1」，京東健康的發展迅速並得到具有價值的回報。在擔任京東健康首席執行官前，辛先生曾負責京東集團平台業務，及後亦負責京東零售的不同業務板塊。

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責任編輯︰梁浩碩

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