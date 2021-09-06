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復星國際斥2.6億元人幣收購董事長遊戲、體育、電競資產組合

股市 08:24 2021/09/06

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復星國際斥2.6億元人幣收購董事長遊戲、體育、電競資產組合

復星國際 （00656） 公布，斥共2.6億元人民幣向控股股東兼董事長郭廣昌持有股權的公司收購遊戲、電競及體育三類主要資產組合。復星表示，以1.8億元人民幣收購境內資產全部股權，8000萬元人民幣收購香港易遊數位科技100%股權及Restar 80%股權。

有關資產包括遊戲方面中國國內、港澳台及日本等的遊戲發行、電競方面包括FIFAOnline、第五人格及CODM共3個電競戰隊，以及體育方面包括足球培訓及品牌經營權。截至2月28日，估值最低為2.66億元人民幣。

復星國際指，交易完成後，復星體育產業集團將進一步拓展在體育、電競、遊戲發行等方面的業務版圖，從而分享更多目標公司核心業務發展帶來的利益。同時，由於目標公司核心管理團隊及專業業務團隊也將同步加入復星體育產業集團，預期有助於復星體育產業集團加強人才儲備，從而更快更好更經濟的拓展各項業務，提升盈利能力。此外，復星體育產業集團的快速發展壯大也預期將有利於打造集團生態乘數效應，也將有利於向集團內成員企業品牌賦能，從而獲得更大的協同效應。

【業績】復星國際中期多賺1倍、不派息　預計下半年業務穩健復甦

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 復星國際（00656）

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