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【Bitcoin】比特幣升穿51000美元水平　薩爾瓦多明日起將比特幣列為法定貨幣

股市 08:05 2021/09/06

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【Bitcoin】比特幣升穿51000美元水平

Bitcoin 比特幣再展升勢，比特幣價格升穿51000美元水平，高見51898美元。根據Coindesk數據，比特幣最新報51673美元，24小時升3.5%。Fundstrat Global Advisors認為，比特幣或已突破5萬美元技術阻力位置，預計下一阻力位於58000美元。

消息面上，薩爾瓦多早前宣布會將比特幣列為法定貨幣，將於明日9月7日（周二）起生效。一些人認為這將刺激比特幣的進一步採用。

薩爾瓦多將比特幣納入法定貨幣，詳情請看【下一頁】

至於美國上周五公布8月非農就業職位新增23.5萬人，增幅為7個月以來最低，亦遠差於市場預期的73萬人。有投資者推測，數據或促使聯儲局維持更長時間每月購買1200億美元債券計劃，寬鬆的貨幣政策將抑制債券等收益，增強加密貨幣的吸引力。

美8月非農新增23.5萬人　為7個月以最低；ISM非製造業指數61.7　符預期，詳情請看【下一頁】

另外，此前有報道指，Twitter（美︰TWTR）可能正安排允許其「小費罐」（Tip Jar）功能可收取比特幣小費。

【Bitcoin】PayPal在英國推出加密貨幣服務　比特幣重上50000美元水平

【Bitcoin】比特幣周末曾升至48000美元　分析︰若出現槓桿升至10萬美元非常合理

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 Twitter 薩爾瓦多 比特幣

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