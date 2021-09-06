  • 29°C
香港時間 : 2021906日 (一) 08:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財經早點1分鐘】中芯簽近700億項目 董事長健康原因請辭 騰訊《王者榮耀》周末登入異常

股市 07:00 2021/09/06

分享：

中芯 （00981） 宣布為近700億元項目，簽訂框架協議於上海建設每月10萬片12英吋晶圓代工生產綫，提供28納米技術節點。中芯計劃出資不低於51%上海政府的代表出資25%。

同時，現年65歲的中芯董事長周子學因身體原因辭任董事長，由首席財務官高永崗為代理董事長。

騰訊《王者榮耀》周末登入異常 《英雄聯盟手遊》下周三推

在防止未成年人沉迷網絡遊戲措施推出後的首個周末，《王者榮耀》出現登入異常的情況，未成年玩家只可在周五、六及日每晚8時至9時登入遊戲，大量玩家於其時登入，無法正常進行遊戲。

另外，騰訊年內最重磅的新遊戲《英雄聯盟手遊》將於9月15日推出不刪檔測試。騰訊高級副總裁馬曉軼表示，在《英雄聯盟手游》上線之後，會嚴格執行主管部門的最新防沉迷要求，保護未成年人健康成長。

夜期升36點 滴滴澄清政府入股

滴滴周六澄清北京市政府協調有關企業入股為不實消息，滴滴上周五受入股消息刺激，收市升2%。

大市方面，恒指夜期上周五彈36點，騰訊ADR及阿里巴巴美股，均較港股輕微上升。

美8月非農就業差 收水預期或押後

美國8月非農就業增加23.5萬，增幅為7個月來最小，亦大幅遜於市場所有預期。

貝萊德認為市場認為這次放緩只是暫時，不過對聯儲局何時開始減碼買債的預期已經押後了。

另外，美股今晚假期休市。

欄名 : ET財經早點1分鐘

最新專欄文章 更多

【ET財經早點1分鐘】美股造好 蘋果Netflix齊升 阿里千億共同富裕計劃 收市倒跌
2021/09/03
【ET財經早點1分鐘】美股造好 蘋果Netflix齊升 阿里千億共同富裕計劃 收市倒跌
【ET財經早點1分鐘】標指納指續創新高 騰訊ADR越500關
2021/09/02
【ET財經早點1分鐘】標指納指續創新高 騰訊ADR越500關
【ET財經早點1分鐘】標指、納指8月累升逾3% 恒大遭劉鑾雄夫婦減持
2021/09/01
【ET財經早點1分鐘】標指、納指8月累升逾3% 恒大遭劉鑾雄夫婦減持
【ET財經早點1分鐘】蘋果股價又創新高 納指升近1%
2021/08/31
【ET財經早點1分鐘】蘋果股價又創新高 納指升近1%
【ET財經早點1分鐘】傳內地監管再出新招針對「雲業務」 美團今放榜料虧損40億
2021/08/30
【ET財經早點1分鐘】傳內地監管再出新招針對「雲業務」 美團今放榜料虧損40億
ADR 港股 恒生指數 阿里巴巴 美股 電玩手遊

上一篇文章

【ET開市直擊】碳中和概念有幾勁 港股受惠有幾多？（歡迎留意問股）

下一篇文章

【開市9點半】騰訊ADR、阿里美股較港收市微升　關注鮑威爾連任消息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【億萬富豪】印度首富單日身家再漲37億美元　半步之遙晉身千億美元富豪俱樂部（內附富豪榜）
【億萬富豪】印度首富單日身家再漲37億美元　半步之遙晉身千億美元富豪俱樂部（內附富豪榜）
【恒大恒馳】五款恒馳汽車完成夏季測試　恒大集團：造車進入新階段、恒大汽車全日飈9%
【恒大恒馳】五款恒馳汽車完成夏季測試　恒大集團：造車進入新階段、恒大汽車全日飈9%
【恒大3333】恒大美元債跌至25美元　創新低
【恒大3333】恒大美元債跌至25美元　創新低
【潛力股精選】一次過睇晒七隻潛力股推介
【潛力股精選】一次過睇晒七隻潛力股推介
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股靠穩　夜期升36點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股靠穩　夜期升36點（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）