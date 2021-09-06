【ET財經早點1分鐘】中芯簽近700億項目 董事長健康原因請辭 騰訊《王者榮耀》周末登入異常

中芯 （00981） 宣布為近700億元項目，簽訂框架協議於上海建設每月10萬片12英吋晶圓代工生產綫，提供28納米技術節點。中芯計劃出資不低於51%上海政府的代表出資25%。

同時，現年65歲的中芯董事長周子學因身體原因辭任董事長，由首席財務官高永崗為代理董事長。

騰訊《王者榮耀》周末登入異常 《英雄聯盟手遊》下周三推

在防止未成年人沉迷網絡遊戲措施推出後的首個周末，《王者榮耀》出現登入異常的情況，未成年玩家只可在周五、六及日每晚8時至9時登入遊戲，大量玩家於其時登入，無法正常進行遊戲。

另外，騰訊年內最重磅的新遊戲《英雄聯盟手遊》將於9月15日推出不刪檔測試。騰訊高級副總裁馬曉軼表示，在《英雄聯盟手游》上線之後，會嚴格執行主管部門的最新防沉迷要求，保護未成年人健康成長。

夜期升36點 滴滴澄清政府入股

滴滴周六澄清北京市政府協調有關企業入股為不實消息，滴滴上周五受入股消息刺激，收市升2%。

大市方面，恒指夜期上周五彈36點，騰訊ADR及阿里巴巴美股，均較港股輕微上升。

美8月非農就業差 收水預期或押後

美國8月非農就業增加23.5萬，增幅為7個月來最小，亦大幅遜於市場所有預期。

貝萊德認為市場認為這次放緩只是暫時，不過對聯儲局何時開始減碼買債的預期已經押後了。

另外，美股今晚假期休市。