【ET開市直擊】碳中和概念有幾勁 港股受惠有幾多？（歡迎留意問股）

清潔能源成為全球產業發展大方向，內地對「碳中和」發展相當重視。就資本市場而言，「碳中和」概念又能受惠幾多？另外，美股今日（6日）勞動節休市一天，港股方向及焦點在哪？耀才證券研究部經理譚智樂今早9點於《ET開市直擊》為你分析。（點擊立即收看／收聽↓）

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