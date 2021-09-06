  • 29°C
香港時間 : 2021906日 (一) 08:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】碳中和概念有幾勁 港股受惠有幾多？（歡迎留意問股）

股市 07:15 2021/09/06

分享：

清潔能源成為全球產業發展大方向，內地對「碳中和」發展相當重視。就資本市場而言，「碳中和」概念又能受惠幾多？另外，美股今日（6日）勞動節休市一天，港股方向及焦點在哪？耀才證券研究部經理譚智樂今早9點於《ET開市直擊》為你分析。（點擊立即收看／收聽↓）

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

按此預覽：【ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備

 

欄名 : ET開市直擊

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備
2021/09/03
【ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備
【ET開市直擊】內地召車平台遭約談 新經濟股又要回（附Time code）
2021/09/03
【ET開市直擊】內地召車平台遭約談 新經濟股又要回（附Time code）
【ET開市直擊】科技股企穩未 國策股仲有得炒？（附Time code）
2021/09/02
【ET開市直擊】科技股企穩未 國策股仲有得炒？（附Time code）
【ET開市直擊】港股單日大反彈有何啟示？ 9月開局尋好股（附Time code）
2021/09/01
【ET開市直擊】港股單日大反彈有何啟示？ 9月開局尋好股（附Time code）
【ET開市直擊】美國「收水」成共識 9月點睇美股、港股運勢？（附Time code）
2021/08/31
【ET開市直擊】美國「收水」成共識 9月點睇美股、港股運勢？（附Time code）
概念 碳中和 港股 股票

下一篇文章

【ET財經早點1分鐘】中芯簽近700億項目 董事長健康原因請辭 騰訊《王者榮耀》周末登入異常
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【億萬富豪】印度首富單日身家再漲37億美元　半步之遙晉身千億美元富豪俱樂部（內附富豪榜）
【億萬富豪】印度首富單日身家再漲37億美元　半步之遙晉身千億美元富豪俱樂部（內附富豪榜）
【恒大恒馳】五款恒馳汽車完成夏季測試　恒大集團：造車進入新階段、恒大汽車全日飈9%
【恒大恒馳】五款恒馳汽車完成夏季測試　恒大集團：造車進入新階段、恒大汽車全日飈9%
【恒大3333】恒大美元債跌至25美元　創新低
【恒大3333】恒大美元債跌至25美元　創新低
【潛力股精選】一次過睇晒七隻潛力股推介
【潛力股精選】一次過睇晒七隻潛力股推介
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股靠穩　夜期升36點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股靠穩　夜期升36點（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）