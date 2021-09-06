【ET開市直擊】碳中和概念有幾勁 港股受惠有幾多？（歡迎留意問股） 股市 07:15 2021/09/06 分享： 清潔能源成為全球產業發展大方向，內地對「碳中和」發展相當重視。就資本市場而言，「碳中和」概念又能受惠幾多？另外，美股今日（6日）勞動節休市一天，港股方向及焦點在哪？耀才證券研究部經理譚智樂今早9點於《ET開市直擊》為你分析。（點擊立即收看／收聽↓） 有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。 按此預覽：【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備 2021/09/03 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備 【ET開市直擊】內地召車平台遭約談 新經濟股又要回（附Time code） 2021/09/03 【ET開市直擊】內地召車平台遭約談 新經濟股又要回（附Time code） 【ET開市直擊】科技股企穩未 國策股仲有得炒？（附Time code） 2021/09/02 【ET開市直擊】科技股企穩未 國策股仲有得炒？（附Time code） 【ET開市直擊】港股單日大反彈有何啟示？ 9月開局尋好股（附Time code） 2021/09/01 【ET開市直擊】港股單日大反彈有何啟示？ 9月開局尋好股（附Time code） 【ET開市直擊】美國「收水」成共識 9月點睇美股、港股運勢？（附Time code） 2021/08/31 【ET開市直擊】美國「收水」成共識 9月點睇美股、港股運勢？（附Time code） 概念 碳中和 港股 股票