【開市9點半】騰訊ADR、阿里美股較港收市微升　關注鮑威爾連任消息

（1）恒指上周累漲494點，收報25901點，守20天綫（25860點）。就業數據大遜預期，納指上周五逆市揚，騰訊 （00700） ADR及阿里 （09988） 美股亦分別較港收市高0.5%及0.6%。恒指成分股數目周一起增至60隻，加入李寧 （02331） 、招商銀行 （03968） 及信義玻璃 （00868） 。

外圍方面，美股周一（6日）勞動節休市一天，本周重點關注首領失業救濟金人數、8月份生產者物價指數（PPI），及聯儲局主席鮑威爾的連任消息。

【一周前瞻】美股周一勞動節休市 本周宜聚焦美8月PPI、鮑威爾連任消息

即睇開市9點半重點：

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（2）人行副行長說，外資金融機構正有序積極進入中國市場。

【中國開放】人行副行長陳雨露：中國金融市場開放工作幾近完成 完善政策創造更佳外資環境

（3）北交所的設立令競爭加劇，中證監副主席方星海指，將進一步發揮香港在資本市場中的開放作用。

【互聯互通】中證監方星海：進一步豐富滬深港通標 完善企業境外上市監管制度

（4）滴滴（美﹕DIDI）澄清北京市政府協調企業入股的傳聞為不實。

【滴滴出行】滴滴澄清北京市政府協調有關企業入股 為不實消息

（5）騰訊 （00700） 重磅手遊《英雄聯盟手遊》將於9月15日推出不刪檔測試，但會嚴格執行最新防沉迷要求。

騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》9月15日推出 嚴格執行防沉迷要求

（6）微信記錄備份要收錢，騰訊可憧憬收入大增？

【雲服務】傳微信推出聊天記錄雲存儲服務 料用戶年費約130人幣起

（7）除政府出資外，都需要引入大量社會資本。

【碳中和】實現碳中和要多少錢？百萬億投資藍海

（8）壹傳媒 （00282） 聲明指，港府從未表明《香港蘋果日報》發表的哪些文章涉嫌違反國家安全法。

【壹傳媒282】壹傳媒全體董事辭任 聲明：國安法致公司被迫清盤、股份續停牌

（9）早期投資九毛九 （09922） 的人，至今回報有幾多？

【百倍回報】九毛九3億購太二餐飲3%股權 賣方成本僅350萬 累賺幾多倍？

上周五港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊