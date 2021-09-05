【百倍回報】九毛九3億購太二餐飲3%股權　賣方成本僅350萬　累賺幾多倍？

九毛九 （09922） 公布，以現金3億元（人民幣．下同），向湖州嘉俊購買太二餐飲的3%股權。據公告，湖州嘉俊持有太二餐飲15%權益，原投資成本僅350萬元，意味湖州嘉俊的合夥人至今累賺達337倍，選擇部分「出貨」也相當合理。

訂約方參考由獨立估值師使用市場法進行的估值，比較海底撈 （06862） 及呷哺呷哺 （00520） 近12月調整前市盈率分別為105倍及31.2倍，考慮太二餐飲的規模與可比公司不同，且小型公司通常被認為在業務營運及財務表現方面具有較高風險，及太二餐飲為私營公司， 缺乏市場流通性，按照往績12個月純利2.44億元，及可比公司經調整市盈率的平均數41.8倍，得出太二餐飲截至2021年9月3日之價值約101.9億元。

截至6月底，在286間太二餐廳中，太二餐飲管理222間。太二餐飲分別由太二投資及湖州嘉俊擁有85%及15%權益。九毛九指，於太二餐飲的股權將由85%增加至88%，並將能分享更多來自由太二餐飲管理的太二餐廳的未來發展及成果。

湖州嘉俊由曹輝其、李嘉俊、何成效、付天亮，以及由鄒亮在內的36名個人持有，除何成效、付天亮和鄒亮外，湖州嘉俊的合夥人均為獨立於公司及其關連人士的第三方。

湖州嘉俊就其於太二餐飲的權益的原投資成本約為350萬元，按照其持有太二餐飲的15%權益，及由估值師給出的估值101.9億元，湖州嘉俊的合夥人目前累計的投資回報達到337倍。

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編輯：區嘉俊