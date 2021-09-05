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【一周前瞻】美股周一勞動節休市　本周宜聚焦美8月PPI、鮑威爾連任消息

股市 21:43 2021/09/05

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本周重點關注首領失業救濟金人數、8月份生產者物價指數（PPI），及聯儲局主席鮑威爾的連任消息。

美股周一（6日）勞動節休市一天，本周重點關注首領失業救濟金人數、8月份生產者物價指數（PPI），及聯儲局主席鮑威爾的連任消息。

市場密切關注鮑威爾連任消息，此前外電報道，美國財長耶倫（Janet Yellen）支持重新任命鮑威爾，預計美國總統拜登會在今日勞動節前後有決定。如果鮑威爾離任，儲局理事布雷納德（Lael Brainard ）的呼聲則最高，市場預期她會維持現有利率政策，但可能更快推動採用數字貨幣。

美國周四（9日）將公布當周首領失業金人數，預期會進一步跌至33.5萬人，但颱風可能會令數據帶來波動；前值為跌至34萬人，再創疫後新低。此外，周四聯儲局還將公布經濟狀況褐皮書，以幫助聯邦公開市場委員會（FOMC）評估經濟狀況。

周五（10日）迎來8月PPI的通脹數據，這將影響聯儲局的收水步伐。7月PPI按月升1%，創2021年1月以來新高；按年升幅則為7.8%，創逾十年新高，反映大宗商品價格上升和供應瓶頸仍在加大企業的通脹壓力。市場料8月PPI按月升0.6%，按年升幅則擴大至8.2%。

相關文章：卡夫亨氏支付4.8億和解金 了結美國SEC訴訟

【美國經濟】非農遠遜預期 　經濟歷史學家憂美60年代末滯脹重臨

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編輯：區嘉俊

美股 褐皮書 美國聯儲局 美國 通脹 PPI 鮑威爾

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