【喜茶】喜茶錯將道具茶賣顧客　卻答不到道具製造成份

▲ 內地有一名顧客在光顧著名連鎖茶飲店「喜茶」後，竟不小心飲到道具茶，最後更要到醫院洗胃。（資料圖片）

夏日炎炎，不少人都會買杯飲品解渴，但內地有一名顧客在光顧著名連鎖茶飲店「喜茶」後，竟不小心飲到道具茶，最後更要到醫院洗胃。「喜茶」在微博致歉，表示願意配合將陳列樣品送去檢測，並已在全國所有門店下架同款陳列樣品，未來會進一步嚴格管理。

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根據喜茶在微博張貼的致歉公告，該名顧客於8月29日透過網上下單，在上海的一間喜茶訂購了一瓶「雙榨楊桃油柑」，但飲了兩口以後，卻發現不太正常，檢查瓶身以後，才發現上面寫著「樣品」兩個字。

喜茶表示，店員發現後，立即陪同該名顧客就醫，並為顧客承受的痛苦經歷鄭重道歉，也願意承擔一切醫療費用。

事件爆出之後，有很多顧客表示再也不敢喝喜茶，最嚴重的是，喜茶竟無法解釋顧客所喝下的陳列樣品的製造成份，因此在網上引起民眾的一片罵聲。

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責任編輯：李智美