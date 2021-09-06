  • 29°C
香港時間 : 2021906日 (一) 08:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國首半年近9,000店倒閉 日均50間

環球社會熱點 08:05 2021/09/06

分享：

新冠肺炎疫情大流行後，英國經濟深受影響。最新數據顯示，英國首半年內共有接近9,000間商店倒閉，每日約有50間。當中，時裝業是重災戶，過千商舖在今年上半年關門大吉。

【BNO移民英國】一行業水漲船高 突變缺人好工 【下一頁】

英國零售業研究機構Local Data Company（LDC）最新數據指出，英國今年1月至6月間，大街﹑零售特賣場及購物中心合共有8,739間店舖關閉。同期開幕的新店僅為3,488間，呈現5,251間店舖負增長。

與2020年同期相比，英國2021年商店倒閉勢頭已減弱。2020年首半年正是疫情開始大流行，英國6個月出現1.1萬間店舖關閉，6,001間商店負增長。

負責核准數據的羅兵咸永道（PwC）指出，英國政府的連串措施，如保就業補貼計劃（furlough scheme）﹑營業稅寬減及禁止租戶逐客令等，協助店舖可以暫時度過難關。

時裝行業是上半年英國倒閉最多店舖，共1,063間。另有452間慈善商店﹑428間車輛及電單車銷售中心及337間投注中心關門大吉。

【英國疫情】周末大型活動聚50萬人 確診料急升 【下一頁】

英國羅兵咸永道消費者市場行業負責人胡克（Lisa Hooker）指出，去年底聖誕節前的封城維持至今年初，原先估計今年上半年會有更多店舖倒閉，但政府的援助宛如眾商店的救生索。

然而，胡克強調，未來半年將會是現存商戶的關鍵時間，保就業補貼計劃削減﹑回歸的營業稅﹑租金問題﹑未來可能再封城﹑疫苗護照及其他限制等，將可能對零售商店造成沉重打擊。

責任編輯：吳漢培

相關文章

英國增7地入綠色旅遊名單 香港維持綠色
2021/08/27
英國增7地入綠色旅遊名單 香港維持綠色
【英國疫情】音樂節後數千人染疫 日增3.2萬確診
2021/08/24
【英國疫情】音樂節後數千人染疫 日增3.2萬確診
【輝瑞疫苗】英國增購3,500萬劑 預防更多變種病毒
2021/08/24
【輝瑞疫苗】英國增購3,500萬劑 預防更多變種病毒
【英國疫情】歐國盃成播毒溫床 近萬相關新確診
2021/08/21
【英國疫情】歐國盃成播毒溫床 近萬相關新確診
【新冠疫苗】英國23日前 為16至17歲青年接種
2021/08/15
【新冠疫苗】英國23日前 為16至17歲青年接種

你可能感興趣

英國增7地入綠色旅遊名單 香港維持綠色
13:46 2021/08/27
英國增7地入綠色旅遊名單 香港維持綠色
【英國疫情】音樂節後數千人染疫 日增3.2萬確診
15:04 2021/08/24
【英國疫情】音樂節後數千人染疫 日增3.2萬確診
【輝瑞疫苗】英國增購3,500萬劑 預防更多變種病毒
15:38 2021/08/24
【輝瑞疫苗】英國增購3,500萬劑 預防更多變種病毒
疫情 經濟 就業 商舖 英國 零售 補貼 疫苗 羅兵咸永道

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月06日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】勞動節假期前 確診重回1月高峰
【美國疫情】勞動節假期前 確診重回1月高峰
【BNO移民英國】一行業水漲船高 突變缺人好工
【BNO移民英國】一行業水漲船高 突變缺人好工
【英國王室】22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖）
【英國王室】22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月06日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月06日 時間08:00）
【英國王室】軍校同學被困喀布爾 威廉出面救人
【英國王室】軍校同學被困喀布爾 威廉出面救人
【BNO移民英國】國民保險供款率擬增加 料2500萬人受影響
【BNO移民英國】國民保險供款率擬增加 料2500萬人受影響