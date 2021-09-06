英國首半年近9,000店倒閉 日均50間

新冠肺炎疫情大流行後，英國經濟深受影響。最新數據顯示，英國首半年內共有接近9,000間商店倒閉，每日約有50間。當中，時裝業是重災戶，過千商舖在今年上半年關門大吉。

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英國零售業研究機構Local Data Company（LDC）最新數據指出，英國今年1月至6月間，大街﹑零售特賣場及購物中心合共有8,739間店舖關閉。同期開幕的新店僅為3,488間，呈現5,251間店舖負增長。

與2020年同期相比，英國2021年商店倒閉勢頭已減弱。2020年首半年正是疫情開始大流行，英國6個月出現1.1萬間店舖關閉，6,001間商店負增長。

負責核准數據的羅兵咸永道（PwC）指出，英國政府的連串措施，如保就業補貼計劃（furlough scheme）﹑營業稅寬減及禁止租戶逐客令等，協助店舖可以暫時度過難關。

時裝行業是上半年英國倒閉最多店舖，共1,063間。另有452間慈善商店﹑428間車輛及電單車銷售中心及337間投注中心關門大吉。

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英國羅兵咸永道消費者市場行業負責人胡克（Lisa Hooker）指出，去年底聖誕節前的封城維持至今年初，原先估計今年上半年會有更多店舖倒閉，但政府的援助宛如眾商店的救生索。

然而，胡克強調，未來半年將會是現存商戶的關鍵時間，保就業補貼計劃削減﹑回歸的營業稅﹑租金問題﹑未來可能再封城﹑疫苗護照及其他限制等，將可能對零售商店造成沉重打擊。

責任編輯：吳漢培