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標記黑人為靈長類動物 Facebook急澄清致歉

環球社會熱點 09:05 2021/09/06

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不少大型科企會採用人工智能技術來分析數據，技術在應用層面亦愈趨普及，包括用以辨別人或事物。但Facebook最近因人工智能技術出錯而捲入種族歧視風波，事緣Facebook把一條涉及黑人男子的影片、與其他靈長類動物影片扯上關係，最終需發表聲明致歉。

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由《每日郵報》於去年6月底上傳Facebook的一條長約近4分鐘的影片中，記錄一名白人與一群正在慶祝生日的黑人男子發生衝突。白人據稱報案指受到黑人騷擾。影片並無任何關於猴子或靈長類動物的內容。

但影片完結後，Facebook在推薦影片當中，詢問觀眾是否想看更多「關於靈長類動物的影片」，引來熱烈爭議。Facebook起初未有發現錯誤，直至事件獲《紐約時報》報道。

Facebook發言人上周五（3日）表示，承認事件是演算法錯誤所致，與原本帖文內容無關。Facebook更稱這是絕對不可接受的錯誤，已關閉該主題的推薦功能，強調正調查出錯原因，並向所有被冒犯的人道歉。

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此外，Google於圖像辨識系統於2015年亦發生類似錯誤，當時把黑人照片歸類成「大猩猩」。Google其後公開道歉並刪除大猩猩、黑猩猩及猴子的標籤至今。

責任編輯：郭麗明

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