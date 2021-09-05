【ESG】前adidas主管Eric Liedtke創立服飾品牌「Unless」　強調零浪費、零塑膠

▲ 曾在adidas任職25年的前主管Eric Liedtke在離職後成功創業，現在宣布推出自己的街頭服飾品牌「Unless」，品牌主張可持續發展，目標是做到零浪費、零塑膠。（法新社圖片）

曾在adidas任職25年的前主管Eric Liedtke在離職後成功創業，現在宣布推出自己的街頭服飾品牌「Unless」，品牌主張可持續發展，目標是做到零浪費、零塑膠。

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當Eric Liedtke還在在 adidas任職時，他已致力減輕公司對環境的影響。Liedtke表示，「Unless」將採用全新的商業模式減少銷售服飾帶來的廢料。他希望新品牌「Unless」能以「可持續發展的角度，成為下一個 YEEZY或 Supreme」。隨著消費者愈來愈注重環保，Liedtke認為他的品牌可解決衣服浪費的環保問題。

作為一個以植物用料基為礎的品牌，「Unless」所有服裝產品都採用無塑膠和有機替代品製造，品牌標語是「不要感到難過」（Don’t Feel Bad），其設計能確保產品於「產品生命週期」結束時分解。

現時，該公司已獲得 $750 萬美金（約港元5827萬）的創業資本，其估價為$3,000萬美金（約港元23億），前adidas 創意總監 Paul Gaudio 也是該品牌的聯合創辦人，公司將於 2021 年秋季發佈第一批產品。

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責任編輯：李智美