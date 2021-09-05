【壹傳媒282】壹傳媒全體董事辭任　聲明：國安法致公司被迫清盤、股份續停牌

▲ 壹傳媒全體董事辭任 聲明：國安法致公司被迫清盤、股份續停牌

壹傳媒 （00282） 發公告指，包括葉一堅等4名董事會成員集體辭任，並繼續停牌直至另行通知。4名辭任的壹傳媒董事同時發聲明指，保安局6月17日引用《國安法》凍結集團銀行賬戶，導致不能合法支付員工工資及基本業務費用，而即使有資產亦被禁止使用，形容《國安法》可以在沒有法院介入的情況下，令公司被迫清盤。

除葉一堅外，其餘3名辭任的壹傳媒董事會成員分別是：Louis Gordon Crovitz、Mark Lambert Clifford，以及林中仁。4人確認與董事會並無意見分歧，而辭任將由9月5日晚上11時59分起生效。

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董事會在聲明中指，今次集體辭任是出於保護股東、債權人、員工及前員工的利益。他們解釋，壹傳媒股份自今年6月17日停牌，當日2名董事會成員被捕，保安局同時引用《國安法》凍結集團內子公司的銀行賬戶，並進一步指示，公司若將其在其他賬戶中的資金用於替這些業務支付其任何費用，即屬犯罪，意味公司無法再支付員工工資、購買油墨和保持電力供應等基本業務費用，因此決定在6月24日停止出版《香港蘋果日報》及其數碼業務。

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聲明又形容，繼2名董事和創辦人黎智英去年被捕後，7名前壹傳媒及《香港蘋果日報》高管、編輯和社論作家也根據國家安全法被捕，而港府從未表明《香港蘋果日報》發表的哪些文章涉嫌違反國家安全法。董事會指「這種不確定性造成一種恐懼氣氛」，且導致公司在香港的剩餘員工中有許多人辭職。

董事會：冀有序清盤以支付債權人及員工薪金

聲明續指，根據這項新法律，公司可以在沒有法院介入的情況下被迫進行清盤，但他們深信「有序的清盤將最符合股東、債權人、僱員和其他相關者的最大利益」，希望港府允許清盤官完成先前公司及董事被禁止的付款，包括支付債權人和前員工的薪資。

同時，希望清盤官能夠接續完成對公司能夠創造價值的交易，從而產生資金使債權人受益。公司早前披露，已有多方表示有興趣收購《蘋果日報》在台灣的業務，而自《蘋果日報》1995年創立以來所創造的獨特知識產權等資產，均為公司帶來價值。

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