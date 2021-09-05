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美國5成小企業請唔到人 加人工都無用

環球社會熱點 20:01 2021/09/05

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新冠肺炎疫情影響下，美國經濟深受打擊，不少企業面臨「有工無人做」的困境。美國有報告指出，8月有一半小型企業有職位空缺，當中有91%老闆表示，上月幾乎沒有合適民眾應徵相關空缺，出現難請人現象。

美國疫情失業福利料完結 逾1,200萬人受影響 【下一頁】

全國獨立企業聯合會（The National Federation of Independent Business， NFIB）最近發表每月就業報告，報告指經季度性調整後，8月份有一半小型企出現職位空缺，較7月輕微增加1%。

此外，有91%小企老闆表示在上月幾乎沒有合適民眾應徵職位，導致有大量職位懸空。報告亦指，有41%僱主已提高薪酬招募員工、更有32%僱主表示在未來數個月內增加工資。

NFIB 首席經濟學家鄧克爾伯格 （Bill Dunkelberg）表示，中小企僱主正努力請人填補職缺，包括提高薪酬以吸引工人，所提高的薪酬水平甚至創下歷史新高。由於生產成本上升及加薪請人，僱主透過增加商品及服務價格，把成本轉嫁給消費者，造成通脹壓力。

勞動節假期前 確診重回1月高峰 【下一頁】

牛津經濟研究院經濟學家拉希德 （Mahir Rasheed）認為，目前的勞動力市場並非出現短缺，只是供應與職位需求相互錯配，但預料未來幾個月情況將會有所改善。

美國新增申領失業救濟人數有所下降、8月裁員人數降至24年以來最低水平，反映即使新冠肺炎疫情持續，勞動力市場仍在復甦。

責任編輯：郭麗明

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