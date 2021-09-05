【滙豐HSBC】滙豐2名新高層行孖咇做義工　廖宜建、林慧虹助長者圓夢

▲ 滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建（前排左三）及香港區署理行政總裁林慧虹（前排左一）上任後，首次出席公開場合，據悉更是特別挑選今次富有意義的活動齊齊登場。

HSBC滙豐最近高層人事變動頻頻，先後新上任現職、接替王冬勝的滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建（David），以及滙豐香港區署理行政總裁林慧虹（Luanne），周六（4日）就一同現身出席滙豐銀行慈善基金「築夢同行」義工計劃啟動禮暨同樂日，身體力行帶領員工做善事。

今次是廖宜建及林慧虹上任後首次出席公開活動，聽講二人是刻意挑選今次義工計劃一同現身，相信與滙豐銀行慈善基金成立40週年，而且想鼓勵更多員工投入義務工作有關。廖宜建表示，對義工隊成立28年來，累計服務時數超過100萬小時，感到非常自豪。

有長者渴望在滙豐總行舉辦個人畫展

廖宜建及林慧虹出席啟動禮後，又帶領30多名滙豐義工，與首批參與計劃的長者及照顧者，在饒宗頤文化館渡過一個愉快的周末。過程中，兩位高層不但替義工團打氣，更加與長者親身交流，其中部分患有長期病患或行動不便。

▲ 廖宜建與年屆89歲的參與長者交流，分享對方的夢想。

參與活動的長者年齡介乎68至96歲，而廖宜建就與其中一名89歲的婆婆交流。據講，長者們的夢想包括到外地旅遊、學唱歌、補拍婚紗照片、修補家居等，其中一名長者更希望在滙豐總行大廈舉辦個人畫展，未知廖宜建會否幫助達成夢想呢？

滙豐銀行慈善基金今年成立40週年，滙豐早在今年2月宣布捐出1.4億元，支持10個項目。其中，與義務工作發展局合作、為期18個月的「築夢同行」義工計劃，旨在為長者及患有罕見病兒童實現夢想，透過義工與受惠者相處，提升彼此的身心健康，發揮助人自助的精神，為社區注入更多正能量。

▲ 參與「築夢同行」義工計劃的滙豐義工團，由來自不同部門、不同職級的員工所組成。

相關文章：

【HSBC滙豐】滙豐落實王冬勝接班人 廖宜建及Surendra Rosha為亞太區聯席CEO

【人事變動】鄭慧敏因病休假請辭 滙豐香港一姐施穎茵9月任恒生CEO

【滙豐HSBC】滙豐前大班范寧執掌英國基建銀行 大搞綠色金融