【中國經濟】北京發布《培育建設國際消費中心城市實施方案》　吸引國內外品牌開設3000家店

內媒報道，北京市商務局局長閆立剛周日（5日）在論壇上發布《北京培育建設國際消費中心城市實施方案》，力爭到2025年，率先建成具有全球影響力、競爭力和美譽度的國際消費中心城市，成為彰顯時尚的購物之城、薈萃全球風味的美食之都、傳統文化和現代文明交相輝映的全球旅遊目的地以及引領創新生態的數字消費和新型消費標杆城市。

北京將全面實施「十大專項行動」，包括消費新地標打造、消費品牌矩陣培育、數碼消費創新引領、文旅消費潛力釋放、體育消費質量提升、教育醫療消費能級提升、會展消費擴容提質、現代流通體系優化升級、消費環境新高地創建，以及消費促進機制協同保障。

閆立剛指，要依託故宮、王府井、隆福寺「文化金三角」，推動王府井商圈「商業+旅遊+文化+科技」深度融合。另外，力爭到2025年，吸引國際國內品牌在京開設3000家以上首店、創新店、旗艦店，「北京老字號」認定總數達到230家左右，打造10個左右老字號聚集區，孵化100個以上新消費品牌。

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編輯：區嘉俊