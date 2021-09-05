【新冠疫苗】英擬允12至15歲青少年接種 專家倡家長決定

為進一步遏止新冠肺炎疫情，英國將於短期內決定，會否開始為12至15歲青少年大規模接種新冠疫苗。但疫苗接種及免疫聯合委員會已表明，不建議為青少年接種新冠疫苗，委員會副主席表示，家長可自由決定為子女接種新冠疫苗。此外，不少保守黨國會議員亦明言反對為適齡兒童接種疫苗。

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英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）於上周五（3日）表明，不建議為12至15歲青少年接種新冠疫苗。JCVI副主席哈恩登（Anthony Harnden）上周六（4日）表示，12至15歲青少年接種疫苗所帶來的好處未有遠勝壞處，應讓家長自行決定，是否為子女接種新冠疫苗。

哈恩登指出，若家長認為接種疫苗後教育層面得益更多，可考慮安排12至15歲的青少年子女接種。而且，青少年及家長需協商作出決定，是否接種疫苗。

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英國將於短期內決定是否開展12至15歲青少年接種疫苗計劃，但當局與專家之間缺乏明確的共識。保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady） 亦表明，反對首相約翰遜（Boris Johnson）提議，表示沒有明確醫學及科學證據支持前試圖批准對學齡兒童接種疫苗，將會下議院多數議員反對。

布雷迪續指，JCVI亦表明不建議為12至15歲青少年接種疫苗，因此認為疫苗對青少年健康沒有明顯好處的情況下，為他們接種新冠疫苗「是錯誤」的決定。

責任編輯：郭麗明