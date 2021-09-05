  • 30°C
香港時間 : 2021905日 (日) 20:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】英擬允12至15歲青少年接種 專家倡家長決定

環球社會熱點 18:41 2021/09/05

分享：

為進一步遏止新冠肺炎疫情，英國將於短期內決定，會否開始為12至15歲青少年大規模接種新冠疫苗。但疫苗接種及免疫聯合委員會已表明，不建議為青少年接種新冠疫苗，委員會副主席表示，家長可自由決定為子女接種新冠疫苗。此外，不少保守黨國會議員亦明言反對為適齡兒童接種疫苗。

22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖） 【下一頁】

英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）於上周五（3日）表明，不建議為12至15歲青少年接種新冠疫苗。JCVI副主席哈恩登（Anthony Harnden）上周六（4日）表示，12至15歲青少年接種疫苗所帶來的好處未有遠勝壞處，應讓家長自行決定，是否為子女接種新冠疫苗。

哈恩登指出，若家長認為接種疫苗後教育層面得益更多，可考慮安排12至15歲的青少年子女接種。而且，青少年及家長需協商作出決定，是否接種疫苗。

英國食品及飲品出口歐洲大跌 牛肉芝士重災區 【下一頁】

英國將於短期內決定是否開展12至15歲青少年接種疫苗計劃，但當局與專家之間缺乏明確的共識。保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady） 亦表明，反對首相約翰遜（Boris Johnson）提議，表示沒有明確醫學及科學證據支持前試圖批准對學齡兒童接種疫苗，將會下議院多數議員反對。

布雷迪續指，JCVI亦表明不建議為12至15歲青少年接種疫苗，因此認為疫苗對青少年健康沒有明顯好處的情況下，為他們接種新冠疫苗「是錯誤」的決定。

責任編輯：郭麗明

相關文章

美國疫情失業福利料完結 逾1,200萬人受影響
今日
美國疫情失業福利料完結 逾1,200萬人受影響
新西蘭公布超市恐襲者身份 嘗試驅逐出境不果
今日
新西蘭公布超市恐襲者身份 嘗試驅逐出境不果
【美國疫情】勞動節假期前 確診重回1月高峰
今日
【美國疫情】勞動節假期前 確診重回1月高峰
阿富汗女性示威要求平權 傳塔利班武力鎮壓
今日
阿富汗女性示威要求平權 傳塔利班武力鎮壓
塔利班自稱擊敗反抗軍 向天開槍慶祝釀多人死
今日
塔利班自稱擊敗反抗軍 向天開槍慶祝釀多人死

你可能感興趣

美國疫情失業福利料完結 逾1,200萬人受影響
今日 18:38
美國疫情失業福利料完結 逾1,200萬人受影響
新西蘭公布超市恐襲者身份 嘗試驅逐出境不果
今日 17:29
新西蘭公布超市恐襲者身份 嘗試驅逐出境不果
【美國疫情】勞動節假期前 確診重回1月高峰
今日 16:26
【美國疫情】勞動節假期前 確診重回1月高峰
疫情 傳染病 英國 新冠肺炎 疫苗 新冠肺炎疫情 約翰遜

上一篇文章

河野太郎領先民調 過半人支持菅義偉下台

下一篇文章

美國疫情失業福利料完結 逾1,200萬人受影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月05日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月05日 時間19:00）
【BNO移民英國】國民保險供款率擬增加 料2500萬人受影響
【BNO移民英國】國民保險供款率擬增加 料2500萬人受影響
【BNO移民英國】一行業水漲船高 突變缺人好工
【BNO移民英國】一行業水漲船高 突變缺人好工
塔利班自稱擊敗反抗軍 向天開槍慶祝釀多人死
塔利班自稱擊敗反抗軍 向天開槍慶祝釀多人死
【英國王室】軍校同學被困喀布爾 威廉出面救人
【英國王室】軍校同學被困喀布爾 威廉出面救人
【英國王室】22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖）
【英國王室】22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖）