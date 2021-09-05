美國疫情失業福利料完結 逾1,200萬人受影響

新冠肺炎疫情嚴重打擊美國經濟，華府年初亦簽署紓困方案，延長包括失業津貼等福利措施。不過，相關紓困福利發放限期將在下周屆滿，美國政府及國會仍未有意延長，預計超過1,200萬美國民眾受影響。

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美國國會3月時通過疫情紓困方案，繼續向不符合領取州失業救援金的民眾每周發放300美元，並延長政策至下周一（6日）勞動節假期。然而，美國國會及政府未有打算繼續延長措施，即逾900萬民眾即將失去失業津貼，另有300萬人的津貼減少。

拜登（Joe Biden）政府原先以勞動節假期終止失業津貼福利，換取中間派民主黨議員3月支持通過紓困方案。隨疫苗接種進度理想及疫情有所緩和，美國就業市場明顯改善，包括總統拜登等多數美國政壇人士亦支持終止疫情失業福利。多達26個州夏天開始陸續撤銷失業福利。

有研究更指出，取消失業福利對州分內未造成勞動力市場並無太大影響，就業率仍然持續增加。全球最大的自由職業工作平台Upwork公司首席經濟分析師Adam Ozimek認為，情況反映失業福利無助改善就業情況及經濟。

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不過，情況在8月開始急轉直下。Delta變種（即印度變種）肆虐美國，疫情再次惡化。受疫情影響，最新公布的8月就業數據中，就業率增長明顯放緩，9月就業市場可能面對更惡劣的狀況。

經濟研究機構Groundwork Collaborative首席經濟分析師Rakeen Mabud批評，取消失業福利純粹是政治決定，符合政黨間相互認可的死線，根本不是視乎現實情況而作出的改變。

摩根大通研究所（JPMorgan Chase Institute）聯合主席格雷格（Fiona Greig）亦指出，取消每周失業津貼對就業率增幅影響甚微，估計只會增加0.5%，但失去津貼對更多美國家庭造成更大影響。

責任編輯：吳漢培