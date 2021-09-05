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新西蘭公布超市恐襲者身份 嘗試驅逐出境不果

環球社會熱點 16:53 2021/09/05

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新西蘭一間超市於上周五（3日）發生襲擊案，造成7人受傷，警方當場撃斃襲撃者。新西蘭當局公布更多與襲撃者相關資料，來自斯里蘭卡的32歲男子被揭發以欺詐手段取得難民身份，最近刑滿出獄，等待驅逐出境上訴期間犯案。

新西蘭商場孤狼恐襲 男子刺傷數人後被擊斃（第二版） 【下一頁】

新西蘭當局周日（5日）公布超市襲擊案的施襲者身份，證實為來自斯里蘭卡的32歲男子薩姆蘇丁（Ahamed Aathil Mohamed Samsudeen）。薩姆蘇丁於10年前以學生簽證來到新西蘭尋求難民身份，並於2013年獲批難民簽證。

當局於2016年發現，薩姆蘇丁在Facebook頻繁關注極端分子及暴力相關影片，而且發表宣揚極端暴力主義的言論，引起警方及安全部門關注。警方相信薩姆蘇丁是極端組織伊斯蘭國（ISIS）支持者，同年將其鎖定為威脅國家安全人物，並安排人手監視。

同時，薩姆蘇丁亦被揭發以欺詐手段取得難民身份，當局決定取消其簽證並發出驅逐通知。薩姆蘇丁其後提出上訴，但由於他於2018年犯事入獄，直至今年5月的刑事審判結束後，上訴程序才能繼續進行。

薩姆蘇丁7月刑滿出獄後正等候驅逐上訴，但當局容許他自由走動，最終犯下襲擊案。

22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖） 【下一頁】

當地有眾多聲音質疑反恐法律有漏洞，即使當局意識到有潛在威脅，但法律卻允許薩姆蘇丁擁有與其他民眾一樣的自由。新西蘭政府已承諾收緊法律，包括將策劃襲擊定為刑事犯罪。

薩姆蘇丁的家人發表聲明指，對襲擊案感到痛心，未能得悉薩姆蘇丁犯案動機。聲明指，薩姆蘇丁有精神問題，而且在過去10年、特別是在入獄期間需要處理驅逐上訴，精神情況持續變差。

責任編輯：郭麗明

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