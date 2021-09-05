【美國疫情】勞動節假期前 確診重回1月高峰

美國新冠肺炎疫情受變種病毒影響而持續嚴峻，新增確診人數已重回今年1月時的高峰。當地適逢勞動節假期周末，美國政府已呼籲未接種疫苗人士不要利用假期出遊，減低感染風險。美媒指雖然美國疫情似乎仍然嚴重，但爆發勢頭明顯減緩。

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美國踏入勞動節假期周末前，疫情明顯惡化。與去年同時期比較，即使接種最少一劑疫苗的人口已達62%，確診數卻多出4倍，最近一周平均每日多16.6萬宗感染，逾兩倍入院重症。美國疾病管制與預防中心（CDC）為舒緩疫情，呼籲未打疫苗民眾不要趁長假期出門，避免更多人感染。

美媒全國廣播公司財經頻道（CNBC）分析數據，指美國近來疫情嚴峻，但爆發呈現放緩，3周前美國一周新增26%新確診，最近一周已回落至7%。世衛專家表示，在已知疫苗有效及接種進度理想下，美國今年勞動節假期前的疫情較2020年嚴重讓人意外，當中以美國南部州分疫情最嚴峻。

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不過，最近有研究指出，疫苗功效隨時間而陸續減弱。同時，CDC亦指出Delta變種（即印度獎種）的傳染力更強，相信是美國近來疫情惡化的主因之一。

責任編輯：吳漢培