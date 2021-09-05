【美股焦點】Netflix股價周四創新高　大行指其內容上線計劃進入正軌　睇好股價再升一成

奈飛(美：NFLX)股價周四創新高。KeyBanc（克班資本）表示，Netflix作品如《紙鈔屋》之類的在國際市場口碑特別出色，而《巫師》和《怪奇物語》則同樣受國內和國際觀眾歡迎。考慮到內容上映時間安排，他認為國際市場將領跑第三季度用户淨增量的復甦，隨後第四季度復甦力度會更大。該行維持對該股的「增持」評級和645美元的目標價，意味睇好股價可再升近一成。

【大行點睇】大摩指騰訊多個業務依然保持韌性 睇好其股價重返700元

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