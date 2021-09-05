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【美股焦點】《巴倫周刊》篩選　標普500指數最便宜的10隻股份

股樓投資 15:34 2021/09/05

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目前美國主要股指接近歷史高點，但《巴倫週刊》指仍有不少便宜股份。《巴倫》篩選標準普爾500指數，並根據FactSet的數據，利用2022年的利潤預測，篩選出市盈率最低的10隻股票。

最便宜的10家公司包括內存芯片製造商美光科技(美：MU)、西部數據(美：WDC)、化工生產商利安德巴塞爾工業公司(美：LYB)和林肯人壽保險公司(美：LNC)。10家公司中有9家的市盈率低於6倍。

另外6隻股份分別為，製藥公司Viatris (美：VTRS)和歐加農(美：OGN)；石油和天然氣生產商Diamondback Energy(美：FANG)和APA(美：APA)；住宅建築公司普爾特集團(美：PHM)和保險公司Unum(美：UNM)。

 

 

【大行點睇】大摩指騰訊多個業務依然保持韌性　睇好其股價重返700元

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同場加映: 【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

美光科技（Micron Technology，美：MU） 美股

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