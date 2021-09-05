【美股焦點】「東南亞小騰訊」Sea年內升逾70%　CEO成新加坡首富

有「東南亞小騰訊」之稱的Sea(美：SE)周五再升4%逼近歷史高位，年內累漲超70%，集團CEO李小冬成功登頂成新加坡首富，據估計其身家達到198億美元，超過塗料大王吳清亮（Goh Cheng Liang），後者目前估計身家為177億美元。

李小冬出生於天津，畢業於上海交通大學工程系，2009年創立了Sea。該公司最早是做遊戲代理，目前已成為東南亞最大的互聯網公司，旗下擁有電商平台蝦皮（Shopee）、電子遊戲平台Garena、SeaMoney等三大業務板塊。

Sea另外兩位創始人是葉剛和David Chen，葉剛現任該公司首席運營官，身家108億美元；David Chen任首席產品官，身家36億美元。

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