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阿富汗女性示威要求平權 傳塔利班武力鎮壓

環球社會熱點 15:00 2021/09/05

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女性走上街頭要求塔利班保障女性基本人權。

塔利班再次掌控阿富汗政權，不少女性憂慮回歸權力被打壓的時代。首都喀布爾周末再次有女性走上街頭示威，要求女性權利得到保障。然而，當地傳媒報稱，塔利班分子以武力鎮壓示威。

塔利班冀與美國追求共同利益 強調尊重女性權利 【下一頁】

阿富汗媒體Tolo電視台報稱，一小群女性上周六（4日）再次走上喀布爾街頭，要求塔利班賦予女性基本人權。有現場片段傳出，一名相信是塔利班成員的男子手持大聲公，語氣鎮定向示威的女性表示，

「我們會向高層傳達妳們的訊息。」（we will pass your message to the elders.）

然而隨後可聽見，現場女性開始尖叫，其中一名女示威者更質問，「為何你打我們？」（why are you hitting us?）。

Tolo電視台指出，塔利班分子阻止示威者前往總統府，因此發生衝突，有指塔利班曾向示威者使用催淚彈。

示威現場片段

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塔利班自稱擊敗反抗軍 向天開槍慶祝釀多人死 【下一頁】

參與示威的阿富汗政府前員工索拉婭（Soraya）表示，當時與一群同事希望前往前阿富汗政府的辦公室示威，在到達前被塔利班分子使用催淚彈驅散及用電擊槍襲擊。索拉婭指，塔利班分子用槍托攻擊一名女示威者，導致她受傷流血。

塔利班事後否認曾經攻擊示威者，文化部長賈拉勒（Muhammad Jalal）表示，示威是蓄意製造問題，更指涉事者甚至不足阿富汗人口的0.1%。阿富汗的女權支持者在過去一周內，曾在全國發起最少3次的小型示威。

責任編輯：吳漢培

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