阿富汗女性示威要求平權 傳塔利班武力鎮壓

塔利班再次掌控阿富汗政權,不少女性憂慮回歸權力被打壓的時代。首都喀布爾周末再次有女性走上街頭示威,要求女性權利得到保障。然而,當地傳媒報稱,塔利班分子以武力鎮壓示威。

塔利班冀與美國追求共同利益 強調尊重女性權利 【下一頁】

阿富汗媒體Tolo電視台報稱,一小群女性上周六(4日)再次走上喀布爾街頭,要求塔利班賦予女性基本人權。有現場片段傳出,一名相信是塔利班成員的男子手持大聲公,語氣鎮定向示威的女性表示,

「我們會向高層傳達妳們的訊息。」(we will pass your message to the elders.)