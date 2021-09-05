【美股焦點】蘋果股價創新高　有睇淡大行轉軚睇好上調評級

蘋果（美：AAPL）股價周四創新高。Wolfe Research之前一直看淡蘋果，但近日也開始轉變觀點，將蘋果評級從「跑輸大市」上調至「與大市持平」，並將目標價從135美元上調至155美元。該行表示，iPhone 12在美國運營商各種促銷活動的大力推動下，銷量取得了不錯的成績。另外，該行認為蘋果公司供應鏈的強勁實力在一定程度上抵消了全球零部件短缺和成本上行所造成的負面影響。該行還表示，iPhone 12的需求非常強勁，這一趨勢將延續到新產品，因此預計這將為可能於本月晚些時候發布的iPhone 13系列產品銷量打下堅實基礎。

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